让年长者跟上科技步伐

20岁的陈馨妍从小就对科技产品感兴趣。她立志研发新的科技产品或服务，让年长者的日常生活更加轻松便利。她说，随着新加坡成为智慧国，她希望让年长者等弱势群体跟上其他人的科技步伐。

小时候最爱玩Gameboy等游戏机，还会吵着要外公外婆陪她玩。陈馨妍长大后反过来陪他们玩线上麻将，还教他们网购和打视频电话，并立志往后要研发新的科技产品或服务，让年长者的日常生活更加轻松便利。

目前就读新加坡国立大学信息系统系二年级的陈馨妍（20岁）从小就对科技产品感兴趣。“父母忙着工作，我是由外公外婆带大，小时候我最爱玩Gameboy和Nintendo DS，就会经常‘逼’他们陪我玩。”

每当出现新的科技产品，陈馨妍就会与外公外婆分享，她也发现，老人家其实也喜欢学新的东西，她便教他们学网购和打视频电话。

“看到外公外婆学会使用后特别开心，这也激励我日后加入科技领域，研发一些能让年长者受益的科技产品。”

陈馨妍在中学和高中会自行上网找教学视频，学习编程语言Java等专业科技知识，上了大学后也积极参加编程马拉松，了解当下的科技挑战，累积更多经验。

疫情期间更多人在Instagram网购，不过陈馨妍发现，想要特定产品须一个一个账户找，相当不便。她便突发奇想和朋友设计PasarGo网站，开放让小商家将食品或手工艺品等产品列在网站出售，公众也能通过这个平台轻易浏览或查找想要的商品，让网购体验更加便利。

陈馨妍今年获颁智慧国奖学金，毕业后会加入资讯通信媒体发展局。除了帮助本地企业加强信息系统提升竞争力，她也对当局的数码乐龄计划特别感兴趣，希望日后能参与类似计划。

“随着新加坡成为智慧国，我们不能让年长者等弱势群体被遗忘，更不能让他们觉得自己跟不上其他人的步伐，所以我希望设计出更多实用的系统或产品，凭自己的能力帮助这些人。”