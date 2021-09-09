为拼桌大吵 阿叔激动站桌 阿公大嚷单挑

一个要拼桌，一个拒拼桌，八旬老汉与六旬大叔在勿洛小贩中心起争执，吵到脸红耳赤斗大声，老汉一度气到要单挑大叔，同行的儿子出面挺老父，警告大叔“不要欺负老人家”，没想到大叔回敬了一句粗话，两人顿时打了起来。

这起事件发生于昨天早上约11时20分，地点在勿洛北第538座小贩中心。

记者昨日走访小贩中心，摊贩林先生（50岁）说，起争执的是一名八旬老汉和一名六旬大叔。大叔原本单独坐在小贩中心里，老汉跟妻子、儿子和儿媳一家四口来到小贩中心后，老汉和妻子另找座位用餐时和大叔起争执。“老汉应该是不满大叔声称斜对面的位子已有人坐，呛了大叔一句话，才引发了争吵。”

在视频里，老汉不断问大叔“你有伴吗？”，疑是想和大叔拼桌但是被拒。两人吵得非常激烈，争吵声瞬间引起周围的食客注意。大叔更是一度激动到站在桌子上，老汉则气到说要和大叔单挑。

在两人起争执的过程中，老汉儿子站出来挺父亲，让“大叔不要欺负老人家”。谁知大叔回敬了一句粗话，老汉的儿子气得冲上前想要把大叔从桌椅上拉下，两人跟着拳头相向，打了起来，但很快被旁人拉开。

所幸在短暂的“短兵相接”中，没人被打伤，但也叫周边其他食客捏了一把冷汗。

林先生说，两人被拉开不久，六旬大叔也就离开了，风波才平息下来。

摊主及时挺身当和事佬化解

摊主及时挺身而出当和事佬，阻止冲突再升级。视频在网上引起关注，网民的反应不一。

摊主颜先生（62岁）受访时说，案发时他听到激烈的争吵声，走出档口查看，发现起争执的是小贩中心常客，于是上前劝架。

“那家人是小贩中心常客，碍于只能两人用餐的规定，两老必须另找位子坐，可能是因为想要坐在靠近家人的桌椅，才会引起争执。”

这则视频迅速在网上引起关注，网民反应不一，有者奉劝双方要冷静，大声互骂恐怕只会增加病毒传播的可能性。也有网民趁机揶揄涉事双方，指父子俩和大叔的岁数加起来都有200岁了，处理待人却如此不成熟。现场有人就对记者说：“吃一餐而已，何必呢？”。

完整报道，请翻阅2021年9月9日的《联合晚报》。