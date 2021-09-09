戴违例头盔形迹可疑 男子遭警拦截弃车逃

电单车骑士戴违例头盔又形迹可疑，被巡逻警员拦下后弃车跑，警员迅速追上逮人，骑士挣扎拒捕，还对警员动粗，当场被捕。

这起事件发生在昨天（9月8日）早上10点20分左右，地点是东陵坊（Tanglin Mall）外的东陵路第145号路段。

《新明日报》接获热心读者陈先生（53岁，德士司机）拨打本报24小时新闻热线通报，在上述地点看见多辆警车及大批警员在场，还有一名打赤膊的中年汉被捕。

《新明日报》记者赶到后，警方仍在场进行调查，不少路人经过时都投以好奇眼光，有些还驻足围观。

不愿透露姓名的商场店家受访绘述，他当时正好在路旁吸烟，看到涉事男子光着膀子，将电单车丢在路旁后，拔腿就跑，一名交警则在后面紧追着。

“警员一边跑一边喊，喝令对方停下，但男子仍拼命往前跑，我也不知道他们最后跑到哪里，就回到店内。”

他透露，约10分钟后再次到外查看情况时，就看见警员已已成功将男子逮捕上铐，还有其他警车陆续抵达支援。

“男子情绪相当激动，不断挣扎，我看到这么多警察到场也吓了一跳，不知道他犯了什么大罪。”

读者陈先生也说，他看见男子被上铐后，大喊大叫，不愿配合，随后就被医护人员带上了救护车。

警方受询时证实，执勤警员当时在东陵路一带进行例行检查时，49岁男骑士涉对公务员动粗，及毒品相关的罪行被逮捕。案件调查中。

完整报道，请翻阅2021年9月9日的《新明日报》。