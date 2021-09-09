引擎盖掀起挡视线 司机开“烂车”酿祸

新民路工业区发生一起咄咄怪事，一辆车头损坏，引擎盖被严重掀开的汽车，在商业楼地面层以龟速前进，而且还撞上到幼儿园接送孩子的家长的车子。

这起事件发生在前天（7日）下午4时30分左右，地点是新民巷美景城（Midview City）。

社交媒体面簿“Beh Chia Lor - Singapore Road”昨天上午上载一个22秒长的视频，内容是一辆车头损坏的银色汽车，往前开时不知何故撞到停在路旁的一辆黑色车子。

视频一开始，一辆银色汽车转进小路，它一开进小巷，马上吸引在场者的目光，因为它的引擎盖已经严重掀起，车头右方的防撞杠也几乎脱落，相信之前出了车祸。

照理说，撞成这个样子的汽车，已经不适合继续在路上走，而且早该由拖车拉进车厂修理，但它却在众人的注视下缓缓前进，而且越走越慢。眼看汽车就快停下时，它又继续往前开，朝前方一辆停在路旁的车子开过去。

眼看就快撞上前方的车子，在场公众都大吃一惊，坐在路旁的阿叔更是直接跳起来对着银色汽车大喊，可惜汽车还是没有停下，最终撞上黑色汽车后方的防防撞杆。

黑色汽车的车主当时就在不远处，他听到撞击声响，立即走上前查看，过后跟银色汽车的车主交谈，视频也随即结束。

有网民过后在地下留言打趣说，银色汽车的驾驶相信身材不高，若不仔细看，还会以为银色汽车是一辆无人驾驶的“幽灵车”。

多数网民都认为，银色汽车的车头已严重损毁，不应继续在路上行驶，而是马上进厂修理。

署名“JW Zhangwhy”的网民说，这辆车前方的视线明显已被掀起的引擎盖阻挡，“显然，司机没有很好地开车，而且相信轮胎也受损。”

有其他网民则说，黑色汽车在错的时间，停在错的地方，所以才会倒霉被撞。

也有网民说，事故看起来没有伤及无辜，是不幸中的大幸。

完整报道，请翻阅2021年9月9日《联合晚报》。

