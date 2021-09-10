专注投资人才 助IBM重塑定位

国际商业机器公司（IBM）创办人托马斯·沃森（Thomas J.Watson）曾经说过:“你可以撤走我的机器，烧毁我的厂房，但只要留下我的员工，我就可以有再生的机会。”

由此可见，这家于上世纪20年代创立、全球最老牌的科技公司之一，对于属下的员工有多重视。不少人力资源专家也指出，IBM的创始文化是基于比任何竞争对手更好地培养人才（招聘、培训、发展、支持），正是这种专注，推动IBM一次又一次地重塑定位。

目前担任亚太区人力资源部副总裁的邢可欣在IBM工作24年，不仅亲眼见证公司多年来是如何不遗余力地投资和栽培人才，她自己更是参与了其中多项在本地和其他地区推

行的人才策略。

另一方面，P-TECH（Pathways in Technology）是IBM在2011年与纽约市教育局和纽约城市大学共同创建的开创性教育模式，旨在为年轻人提供21世纪工作所需的技能和证书。几年前，IBM把这项计划引进新加坡，与本地3所工艺教育学院和5所理工学院合作。此举再次证明，即使在面对充满变数的世界，IBM秉持“对人才持续投入”的价值观不曾改变。

亚太区人力资源部副总裁邢可欣：‘转型是我们的基因’

邢可欣（45岁）大学毕业后便加入IBM的人力资源部，那是1997年的事。一开始时，她只负责本地公司的相关业务，接着是管理亚细安区域，最后扩大至整个亚太区。

除了负责处理公司人事，她的职务还包括为公司寻找有潜力的员工，加以培训，进行“人才储备”。这些年来，她参与制定和推行多项公司的人才发展方案，协助IBM在全球基地遴选最合适的人选担任总经理和分行经理。

谈到IBM有多注重人才，邢可欣可说是有着最亲身的体验。加入公司几年后，邢可欣的经理看出她的潜力，准备把她升上来担任中层主管。由于缺乏信心，她当下的第一反应是推辞，不过经理却对她信心满满，并告诉她接过新职务后，会有许多人从旁指导和协助，要她别担心，放手去做。

她笑说：“后来公司要外派我去美国一年半，当时我先生刚升职，儿子也刚上中学，他们都没办法跟着我过去。有了之前的经验，我知道这是公司给我的一个机会，于是经过一番考虑，我决定一个人过去。好笑的是，我的一名邻居不知道我出国了，期间还特地打电话问我家里发生了什么事，因为她看到我家门外经常出现披萨空盒……就这样，先生和儿子过了一年半‘无政府状态’的生活。”

从美国回来后，邢可欣接管的职务越来越多元化，包括参与一些技术和行销方面的项目。正因为所负责的职务一直不断变化，她表示，至今仍觉得自己在不断学习，每天都过得十分充实。

她说：“说起人事管理，我们过去都是采用很传统的反馈体系，比如上司对下属，或下属对上司提出意见。此做法的最大问题是不够全面，也无法掌握员工的‘走向’，比如一名员工或许在很早之前就已觉得自己没被公司认可，而萌生去意，但我们人力资源部可能要等到他提呈反馈，才采取行动挽留，这样的成功率一般不高，若此情况不断发生，是会影响公司的，所以从我们的角度来说，越早介入越好。”

用人工智能数据管理

10多年前，IBM率先利用人工智能（AI）数据来识别员工的技能和市场需求，把所有的评估变成“可量化”，尽量减少人为的主观性，让员工获得公平对待。

邢可欣说：“为了减少离职率，我们推行了‘积极人才保留计划’，通过开发全球人才模型，一方面利用数据整合离职员工的特性，另一方面推动30多万名员工的发展、辅导和职业指导，协助主管们进行更敏捷和有绩效的管理。”

IBM在10多年前，就从硬件转向软件，进军云科技和人工智能领域。（档案照）

通过AI数据，主管也可更快地发现下属是否有异常举动，比如突然经常拿假，那么主管或许可以多关注该名下属，及早与他沟通，共同解决问题。

邢可欣透露，上述系统曾为她的团队成功挽留了四名员工。此外，采用人工智能数据系统管理的好处，还包括可有效率地进行安全工作场所监控、绩效和目标管理等。

谈到冠病疫情对人力资源管理的影响，邢可欣认为随着同事们都从办公室转成居家办公，如何确保员工的身心健康是一大挑战。

她说：“幸好我们公司的反馈文化已建立多年，同事们有问题的话，一般都会直接提出来，而这个时候，身为上司就必须拿出同理心，以公正的态度去聆听下属的心声，尽量给予帮助，有需要的话可以请人力资源部的同事加入，为有需要的员工提供个别辅导。唯有这样，我们才能一起度过难关，迈向后冠病时代。”

辅导资深员工积极面对转型

人工智能科技一日千里， 不少人的工作逐渐被取代。根据IBM早前展开的一项研究显示，世界最大12个经济体的逾1亿名员工，在未来三年内或需因为人工智能和机械化，而必须重新接受培训，学习新技能.

邢可欣坦言，近年来，人力资源部的一大挑战是为受影响的员工进行辅导，如协助他们克服对新科技的恐惧，保持灵活和开放的心态，适应工作转型等。

她说：“对于资深员工，我们一般会开导他们要‘放下身段’，重新学习，并提醒他们‘在IBM，转型是我们的基因’，不是吗？2004年IBM将全盘个人电脑业务卖给联想（Lenovo）后，我们就从硬件转向软件，转而进军云科技和人工智能领域了。在这风云多变的世界，公司在变，员工当然也必须以积极的态度去应

对这些变化。”

在新加坡运作近70年，IBM和新加坡可说是共同成长。IBM看好我国发展高端技术的潜能，10年前就在本地设立亚太云端计算（cloud computing）数据中心。

邢可欣指出，IBM的选择是对新加坡占有优势的一大证明，那就是一个可信赖的商业环境、拥有优秀的人才，以及可以很好地连接区域与国际市场。IBM新加坡将继续发展与强化这些特点，进一步巩固它作为亚太区枢纽的地位。

许可欣（19岁）是新加坡P-TECH的首届学生之一。（图／报业控股）

培养人才从学校做起

P-TECH首届学生：开拓了眼界

南洋理工学院网络安全与取证技术专业文凭（Diploma in Cyber Security & Forensics）学生许可欣（19岁）是新加坡P-TECH的首届学生，参与计划已有两年。期间，她不但有机会学习人工智能、云端科技和手机应用编写等技术，还有机会参观本地跨国企业，如IBM和花旗集团，开拓了眼界。不过，她坦言更大的收获是掌握了多项软技能，如领导力、批判思考、压力处理和时间管理等。

她说：“我在工艺教育学院念书时是学生领袖，因为要兼顾课程辅助活动和学业，觉得压力很大。当初老师推荐我参加P-TECH时，我原本想推辞，因为这是一项六年的计划，每周上课两三个小时，我不确定自己是否能坚持，但老师一直劝说这是个很难得的机会，最后我决定试一试……我没有后悔，这项计划很有趣，内容丰富实用，特别是导师传授的软技能都很重要，这些是我未必能从学校课程中学到的。”

许可欣透露，由于她很喜欢编码，原本一心想往开发手机应用发展。不过在参与P-TECH后，她有一次受邀到花旗集团参观，在那里，她听到了该集团代表的分享，发现自己真正的兴趣其实更倾向于网络安全，且其发展前景也较为宽广，于是便在升理工学院时决定选修网络安全与取证技术专业文凭课程。

她说：“从这项计划，我也认识了许多导师、学长和学姐，他们在我升学时给予不少帮助，那种有人一起分享、一起朝各自目标努力的感觉很棒。”

3名参与“P-TECH”的工教院学生在前年举行的“IBM THINK新加坡”论坛分享经验。（档案照）

P-TECH这项公共教育计划为期六年，期间，来自各专业领域的导师不但会亲自传授学生最新的知识，提供实习机会，也关注他们其他方面的身心发展。据报道，全球参与P-TECH的学府数量去年已达到240所，分布28个国家地区，拥有超过15万名学生和600个行业合作伙伴。

IBM两年前把这项培训计划引进新加坡，与本地3所工艺教育学院和5所理工学院合作，邀请这些学府派学生参与。在本地，每届课程招收约60人，本地的行业合作伙伴包括花旗集团、新航工程和建屋发展局等。

导师白文才：学生也懂得运用‘软技能’

尽管工作已经十分忙碌， 但是白文才从未想过放弃担任P-TECH导师。（图／报业控股）

我认为这项计划十分有意义， 我很享受整个参与和回馈的过程。通过计划， 我也能和年轻人保持联系，知道他们的想法。—— IBM云平台销售执行建筑师、P-TECH导师白文才

受邀担任P-TECH导师、同时也是IBM云平台销售执行建筑师白文才受访时指出，公司推出P-TECH的其中一个主要目的，是帮助从科学、技术、工程和数学（STEM）领域毕业的学生，更好地掌握相关的技术和知识，让他们能够继续在这个快速发展的行业走下去，同时确保公司所在的市场能招揽到足够的人才，担任网络安全、云科技、数码设计、数据分析和人工智能等领域的“新领工作（new-collar job）”。

白文才负责教导的是设计思维（design thinking）。他指出，近20年来所谓的“电脑业”，已从电脑硬件和软件，扩大到信息科技和资讯服务，所需的不再只是电脑知识，还包括懂得如何与顾客沟通、根据顾客的需求制定解决方案，而这些“软技能”都是可让学生立刻拿回学校运用的。

受疫情影响，过去一年多，白文才只能在线上开课，不过课程内容并没有因此而减少。他透露，考虑到学生在上网课的集中力有限，他们把课程分成更多小节来进行，方便学生。

尽管本身的工作已经十分忙碌，但是白文才从未想过放弃担任P-TECH导师。他说：“我认为这项计划十分有意义，我很享受整个参与和回馈的过程。通过计划，我也能和年轻人保持联系，知道他们的想法。”

【“开拓经济 潜能无限”系列 五之五（完结篇），本系列由贸工部呈献】