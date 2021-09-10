改制让更多学童能就近入学 小一报名2C阶段学额今后增至40个

由于近年来，即使2C阶段预留了20个学额，有些孩童仍无法报读靠近住家的学校。教育部为确保收生制度维持开放，决定修订小一报名制度，让与学校没有直接关系的家长有机会为孩子申请入学。改制还包括把七个报名阶段简化为六个。而2A阶段剩下的学额，三分之一将分配给2B阶段，三分之二分配给2C阶段。

近年有越来越多孩童无法报读靠近住家的小学，教育部明年起修订小一报名制度，将2C阶段的预留学额增加一倍至40个，让更多跟学校没有直接关系的孩童有机会在住家附近就读。

至于让家长义工、会馆与教会成员、社区领袖为孩子报名的2B阶段，预留学额维持在20个。这意味着，明年的小一报名，所有小学将在2B和2C阶段预留共60个学额给合格学童。

2C阶段是开放给在前几个阶段未享有优先报名权，以及尚未获得学校录取的孩童报名，当局主要根据孩童住家与学校的距离分配学额。

合并2A1和2A2阶段

这阶段增加预留学额后，将使尤其热门学校在早前报名阶段的竞争更激烈。为此，教育部明年起将2A1和2A2阶段合并为2A阶段，以确保原本的2A2阶段申请者继续有报名机会。小一报名制度因此从原本七个报名阶段简化为六个。

配合改变，明年起，2A阶段剩下的学额，三分之一将分配给2B阶段；三分之二分配给2C阶段。根据目前小一报名框架，2A2阶段若有剩余学额，是平分给2B和2C阶段。

教育部从2014年起规定所有小学在2B和2C阶段各预留20个学额，让与学校没有直接关系的家长有机会为孩子申请入学，目的是确保收生制度维持开放。

然而，近年来，即使2C阶段预留了20个学额，有些孩童仍无法报读靠近住家的学校。

以今年的情况为例，约三分之一的小学必须抽签，为居住一公里内的新加坡孩童分配学额。2014年小一报名活动，是四分之一学校得在此阶段为这类申请孩童进行抽签。这显示近年有更多住靠近学校的申请者，无法争取到学额。

今年3月，教育部在国会辩论教育部开支预算时宣布，将探讨如何增加2C报名阶段的预留学额。教育部昨天公布检讨结果时说，它仔细衡量决定这么做，是要确保更多孩童能就近上学，无论他们是否同学校有直接关系。这也是为了让学生减少交通时间，有更多时间休息。

今年2C阶段须为居住一公里范围内公民学童进行抽签的小学中，有32所学额最吃紧，只剩40个或更少。教育部指出，新措施将有助它们舒缓一些竞争学额的压力。

针对明年起将2A1和2A2阶段合并为2A阶段，教育部指出，考虑到增加2C阶段预留学额后，一些学校到了2A2阶段的学额可能已剩不多，甚至满了，合并两个阶段将确保原本在2A2阶段的报名者还有机会报读学校。目前在2A2阶段享有优先报名的教育部幼儿园孩童，也可在2A阶段优先报名，顺利过渡到小一。

教育部是在1999年起让校友会成员的孩子通过2A1阶段享有优先报名权，以鼓励校友支持学校的发展。2A2阶段则供父母或兄姐是校友的孩童、就读设在该小学教育部幼儿园的孩童，以及父母是学校职员的孩童报名。

陈振声：为多元背景孩子维持开放

教育部长陈振声昨天发布面簿贴文说：“我们须在协助学校建立强大的社区支持，以及给予孩童就近上学的便利之间，取得平衡。这不是容易达致的平衡，也没有所谓完美的平衡。但我们相信是时候进一步确保学校为多元背景的孩子维持开放。”

教育部明年起也将修改住家和学校距离的计算法。它将根据学校范围（School Land Boundary）计算住家和学校距离，不再以校舍位置为单一参照点。