病例攀升上班族停止回流 市区小贩中心生意再遇冷 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 摄影 / 曾坤顺 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 本地社区病例攀升，不少上班族仍居家办公，位于金融区的珊顿道昨天午餐时间显得冷清，附近小贩中心的生意则不见起色。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 我国的冠病社区病例近日不断攀升，尽管政府三周前允许多达一半的员工返回工作场所上班，市区上班族不见显著回流，加上政府本周一宣布收紧一些工作场所防疫措施，市区小贩中心的生意再遇冷，还未盼到上班群体回流，生意就再受到打击。麦士威熟食中心的食客来源主要为上班族和游客，售卖饮料30多年的摊主李素燕（57岁）说，她的生意两个多星期前刚刚提升5%，现在又跌回，相比8月初少了一成的生意。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 熟食中心 上班族 市区 海归实现导演梦 康侍为客工专设辅导热线 一个月来接获逾百求助电话