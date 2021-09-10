病例攀升上班族停止回流 市区小贩中心生意再遇冷

我国的冠病社区病例近日不断攀升，尽管政府三周前允许多达一半的员工返回工作场所上班，市区上班族不见显著回流，加上政府本周一宣布收紧一些工作场所防疫措施，市区小贩中心的生意再遇冷，还未盼到上班群体回流，生意就再受到打击。

麦士威熟食中心的食客来源主要为上班族和游客，售卖饮料30多年的摊主李素燕（57岁）说，她的生意两个多星期前刚刚提升5%，现在又跌回，相比8月初少了一成的生意。