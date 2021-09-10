市场预估数据：组屋转售价8月再涨1.1％ 单月百万元交易量历来最高 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 根据房地产网站99.co和SRX发布的预估数据，上个月成熟区与非成熟区组屋转售价分别上涨1.4％和1.0％；交易量也进一步增加，上个月有2748宗交易，环比增加3.2％。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 预估数据显示，上月的整体组屋转售价仅比2013年4月的历史高峰低0.1%，而二手组屋需求依旧强劲，因此转售价很可能将在本月刷新历史纪录。本地整体组屋转售价连续14个月上升，8月环比再涨1.1％。单月里转手的百万元组屋数量也创新高，上月有26宗交易，使得今年首八个月百万元组屋交易累计151宗，比去年同期高出近三倍。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 转售组屋 预估数据 SRX 海归实现导演梦 康侍为客工专设辅导热线 一个月来接获逾百求助电话