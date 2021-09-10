市场预估数据：组屋转售价8月再涨1.1％ 单月百万元交易量历来最高

预估数据显示，上月的整体组屋转售价仅比2013年4月的历史高峰低0.1%，而二手组屋需求依旧强劲，因此转售价很可能将在本月刷新历史纪录。

本地整体组屋转售价连续14个月上升，8月环比再涨1.1％。单月里转手的百万元组屋数量也创新高，上月有26宗交易，使得今年首八个月百万元组屋交易累计151宗，比去年同期高出近三倍。