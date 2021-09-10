以自身经历述说家园故事 前公务员获颁新加坡历史奖

1999年，政府为设立马来文化馆收购甘榜格南的黄宫（Gedung Kuning），西达雅与她的家人只好搬离数十年来为他们世世代代遮风挡雨的家。

西达雅（Hidayah Amin）说：“离开后，我总觉得自己有一部分被夺走，也感觉很迷茫。后来官方记载甘榜格南的历史文化，但却遗漏了祖先们在这里成家立业的故事，似乎忘了曾住在这里的居民。为了找回遗失的故事，我决定把自己的回忆记录下来，毕竟自己的故事就该由自己传述。”