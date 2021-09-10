以自身经历述说家园故事 前公务员获颁新加坡历史奖 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 西达雅1972年生于甘榜格南的黄宫，1999年被迫搬离住家。为了不让祖先的故事和童年回忆消失，她决定着手写下自己的成长经历，也把老街坊的语录收录书中。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 1999年，政府为设立马来文化馆收购甘榜格南的黄宫（Gedung Kuning），西达雅与她的家人只好搬离数十年来为他们世世代代遮风挡雨的家。西达雅（Hidayah Amin）说：“离开后，我总觉得自己有一部分被夺走，也感觉很迷茫。后来官方记载甘榜格南的历史文化，但却遗漏了祖先们在这里成家立业的故事，似乎忘了曾住在这里的居民。为了找回遗失的故事，我决定把自己的回忆记录下来，毕竟自己的故事就该由自己传述。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡历史奖 新加坡国立大学 历史 甘榜格南 马来文化 海归实现导演梦 康侍为客工专设辅导热线 一个月来接获逾百求助电话