全国学生军团出电子书砌壁画 庆祝成立120周年

全国学生军团今年成立120周年，受疫情影响，全国学生军团首次以线上方式进行周年庆祝活动。

疫情导致实体活动受限，课外活动与培训都不能如常进行。为适应疫情所带来的改变，全国学生军团的内容编排也做出调整。

担任昨天线上庆祝典礼主宾的教育部长陈振声在预录的致辞中，表扬了全国学生军团的负责教师、参谋人员和志愿者在疫情期间做出的贡献。

他说：“当实体课外活动须暂停时，他们推出了线上培训计划，并进行线上课外活动，以便学生军能继续从全国学生军团的活动中受益。”

陈振声也不忘强调全国学生军团对新加坡青年的个人与领导能力发展起到重要作用。

他说，全国学生军团为新加坡培育了几代的领导人，像是我国首位总统尤索夫伊萨、国务资政张志贤，以及前部长林勋强等。

为纪念学生军团成立120年，全国学生军团理事会主席陈永佳准将（战备）发布了一本名为《承先启后，继往开来》的纪念电子书，电子书记载了全国学生军团过去120年的成就。

公众可通过全国学生军团的面簿或Instagram账号扫描二维码阅读此书，或到公共图书馆翻阅纸版。

此外，军团成员也设计和绘制一个由150片瓷砖合成的壁画。该壁画汇集了成员们的祝福，以及他们对全国学生军团未来的期许。

自1901年成立至今，全国学生军团已成为新加坡最大的青年制服团体，共有145个单位和超过1万1000名团员。