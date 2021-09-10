城市燃气提供2600小贩100万元煤气费回扣

冠病疫情反复无常，小贩生计受堂食限制等防疫措施影响。为帮助小贩渡过疫情难关，城市燃气将为2600多名小贩提供总值超过100万元的煤气回扣。

无须申请自动转入水电账户

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城市燃气（City Gas）前天发文告宣布，从本月起到12月底的四个月里，该公司将为全国59座小贩中心内的2602名摊贩提供每月最多100元的煤气回扣，总值逾100万元。公司将自动把回扣数额转入小贩的水电费账户，小贩无须提出申请。