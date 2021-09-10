城市燃气提供2600小贩100万元煤气费回扣 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月10日 5:00 AM 城市燃气提供逾100万元的煤气回扣，帮助小贩渡过疫情难关，受益的包括经营家族生意的新生五香虾饼店第二代摊主刘福记。（城市燃气提供） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情反复无常，小贩生计受堂食限制等防疫措施影响。为帮助小贩渡过疫情难关，城市燃气将为2600多名小贩提供总值超过100万元的煤气回扣。无须申请自动转入水电账户城市燃气（City Gas）前天发文告宣布，从本月起到12月底的四个月里，该公司将为全国59座小贩中心内的2602名摊贩提供每月最多100元的煤气回扣，总值逾100万元。公司将自动把回扣数额转入小贩的水电费账户，小贩无须提出申请。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 城市燃气 小贩中心 煤气回扣 海归实现导演梦 康侍为客工专设辅导热线 一个月来接获逾百求助电话