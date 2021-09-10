陈黛乐从小立志投身创意艺术行业，毕业后到伦敦深造专攻剧本创作，逐渐在国外站稳脚跟。尽管有了更多工作机会，她选择回到新加坡，一来考虑到家人，二来希望为本地创意和文化行业作出贡献。

陈黛乐（25岁）年幼时经常与父亲观看和讨论电影情节，立志投身创意艺术行业。虽然深知面对重重困难，但她抱着一颗初心，方向已定。

报读理工学院专业时，陈黛乐毅然选择修读传媒课程，并在毕业后到伦敦大学金史密斯学院深造，专攻剧本创作。“每个人都有各自对成功的定义。我虽然知道这条路不容易走，但我热爱影片创作，希望通过创作慢慢寻找自我价值。”

凭借这股热忱和拼劲，她在求学时也积极寻求工作机会，增加行业见识和经验。她带着所写的剧本与构思，与不同公司和制片人分享。

身为年轻的亚洲女性，陈黛乐在伦敦初期面对了不少困难。“不管你的概念有多好，一定要有人听到和知道才有可能转化成作品。我经过好多次的失败才慢慢学会怎么引起关注，让人们继续聆听我的分享。”

皇天不负有心人，在一个动画剧本获选投入制作后，陈黛乐逐渐有了更多工作机会。这些经验对她的能力是很大的肯定，让她越来越有动力和信心。

刚在异国站稳脚跟，陈黛乐却选择回到新加坡来。她坦言，有时会好奇如果继续留在伦敦的话，现在会是怎样的一幅光景。除了考虑到家人，她也希望可以为本地的创意和文化行业作出贡献，因此不后悔回国发展。

尽管已有了一定的经验，但面对本地业内的资深前辈，陈黛乐的年龄和性别等再次成为她工作上的绊脚石。不过，她把一切的挑战都转化成不断突破自我的动力。“身为导演，我要对拍摄团队几十人的时间和精力负责。我也还在摸索学习，如何在作品质量和团队考量中取得平衡。”

陈黛乐目前主要接拍广告和宣传片。回想一路的跌跌撞撞，她说，影片制作已经成为了她生命中不可或缺的一部分。她目标是拍摄一部长篇影视作品，用新颖的视角呈现人类情感。