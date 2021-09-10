推24小时“取药箱”服务 关心年长弱势居民 善心女医生患血癌逝世

在马林百列综合诊所推出让慢性病患者，能24小时上门取药的“取药箱”（Prescription in a Locker Box，简称PILBOX）服务的龚燕玲医生，罹患血癌一年。她心系病人、关心社区，病逝前仍抱着电脑完成自己开展的社区工作。

曾任职马林百列综合诊疗所，后担任新加坡保健服务集团社区保健主任的龚燕玲医生，与白血病搏斗一年之后，于本月6日在临终关怀中心逝世，得年44岁。

她的丈夫梁逸泉（44岁）谈起爱妻时说，妻子是在去年阻断期间被诊断罹患白血病（leukemia），动过一次骨髓移植手术，但最终还是病情复发。

“8月初，她决定停止治疗，不再接受又一次的骨髓移植，希望用余下的时光好好生活。身为丈夫的我感觉悲痛，但还是选择支持她的决定。”

梁逸泉与龚燕玲在大学医学院相识，那时的龚燕玲在他眼里已是才华横溢。她喜欢跳舞，经常参加比赛，还会自发组织大家一起编舞、舞台剧等。两人相伴多年，恩爱如初，时常一起出国旅游。

临终仍心系社区工作

梁逸泉说，妻子热爱自己的职业，对病患尽心尽力。去年确诊白血病后，她还是坚持在家办公和开会，手中已经开展的社区工作项目，她坚决负责到底，希望有始有终。妻子逝世后，不少病患致电来感谢她曾给与的照顾，大家都说她是一个有爱心的医生。

“妻子热爱工作，也热爱生活，她不是工作狂，会妥善安排时间，尽量在工作时间内将工作完成，然后准时回家陪家人吃饭。周末的活动，她也不会缺席。”

对于龚燕玲停止治疗的决定，梁逸泉说，她最终获得了自己、父母以及儿女们的理解和尊重。

“她生前告诉我，自己这一生过得十分充实，也有意义。她也很坚定地告诉孩子们，自己会继续在天上守护着我们一家人。”

吴作栋撰文表扬和哀悼

荣誉国务资政吴作栋撰文，表扬她格外关心马林百列的年长者和弱势居民。

龚燕玲逝世的消息传开后不久，吴作栋就在面簿贴文表示悲痛，叹医疗服务部门失去了一名杰出医生。

他也提到，龚燕玲医生曾在2012年到2019年期间，担任马林百列综合诊所的诊所主任，她也曾在2015年，负责监管该诊所的翻新工程。

期间，龚燕玲十分关心马林百列的年长者和弱势居民，并为弥合该区社会和医疗服务差距作出贡献。

吴作栋也在贴文中向家人表示深切的哀悼。

完整报道，请翻阅2021年9月10日《联合晚报》。

