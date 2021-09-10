推24小时“取药箱”服务 关心年长弱势居民 善心女医生患血癌逝世

来自 / 联合晚报

文 /
靳忻

发布 / 2021年9月10日 3:27 PM

龚燕玲（右图）曾任职于马林百列综合诊疗所，过后担任新加坡保健服务集团社区保健主任。荣誉国务资政吴作栋贴文表扬龚燕玲医生对马林百列的年长者和弱势居民的关心（左图，取自面簿）。
龚燕玲（右图）曾任职于马林百列综合诊疗所，过后担任新加坡保健服务集团社区保健主任。荣誉国务资政吴作栋贴文表扬龚燕玲医生对马林百列的年长者和弱势居民的关心（左图，取自面簿）。

字体大小:

在马林百列综合诊所推出让慢性病患者，能24小时上门取药的“取药箱”（Prescription in a Locker Box，简称PILBOX）服务的龚燕玲医生，罹患血癌一年。她心系病人、关心社区，病逝前仍抱着电脑完成自己开展的社区工作。

曾任职马林百列综合诊疗所，后担任新加坡保健服务集团社区保健主任的龚燕玲医生，与白血病搏斗一年之后，于本月6日在临终关怀中心逝世，得年44岁。

她的丈夫梁逸泉（44岁）谈起爱妻时说，妻子是在去年阻断期间被诊断罹患白血病（leukemia），动过一次骨髓移植手术，但最终还是病情复发。

“8月初，她决定停止治疗，不再接受又一次的骨髓移植，希望用余下的时光好好生活。身为丈夫的我感觉悲痛，但还是选择支持她的决定。”

梁逸泉与龚燕玲在大学医学院相识，那时的龚燕玲在他眼里已是才华横溢。她喜欢跳舞，经常参加比赛，还会自发组织大家一起编舞、舞台剧等。两人相伴多年，恩爱如初，时常一起出国旅游。

临终仍心系社区工作

梁逸泉说，妻子热爱自己的职业，对病患尽心尽力。去年确诊白血病后，她还是坚持在家办公和开会，手中已经开展的社区工作项目，她坚决负责到底，希望有始有终。妻子逝世后，不少病患致电来感谢她曾给与的照顾，大家都说她是一个有爱心的医生。

“妻子热爱工作，也热爱生活，她不是工作狂，会妥善安排时间，尽量在工作时间内将工作完成，然后准时回家陪家人吃饭。周末的活动，她也不会缺席。”

对于龚燕玲停止治疗的决定，梁逸泉说，她最终获得了自己、父母以及儿女们的理解和尊重。

“她生前告诉我，自己这一生过得十分充实，也有意义。她也很坚定地告诉孩子们，自己会继续在天上守护着我们一家人。”

吴作栋撰文表扬和哀悼

荣誉国务资政吴作栋撰文，表扬她格外关心马林百列的年长者和弱势居民。

龚燕玲逝世的消息传开后不久，吴作栋就在面簿贴文表示悲痛，叹医疗服务部门失去了一名杰出医生。

他也提到，龚燕玲医生曾在2012年到2019年期间，担任马林百列综合诊所的诊所主任，她也曾在2015年，负责监管该诊所的翻新工程。

期间，龚燕玲十分关心马林百列的年长者和弱势居民，并为弥合该区社会和医疗服务差距作出贡献。

吴作栋也在贴文中向家人表示深切的哀悼。

完整报道，请翻阅2021年9月10日《联合晚报》。
 

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容