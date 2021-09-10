酒后掏27万投资血本无归 会计师称被误导坠骗局 订户 来自 / 联合晚报 文 / 黄佩玲 发布 / 2021年9月10日 3:31 PM 会计师称与两名男子喝酒后，掏出将近27万元投资其中一人的公司项目，结果血本无归。（示意图） 字体大小: 小 中 大 喝酒不要谈投资，谈投资就别喝酒。会计师与两名男子喝酒、抽雪茄，事后决定掏出将近27万元投资其中一人的公司项目，结果血本无归。会计师责怪穿针引线的猎人头主管当晚误导他进行投资，入禀高庭索讨赔偿但被驳回。司法委员在日前发出的书面裁决中指出，三名男子当晚一喝就喝了九小时，至少20瓶啤酒下肚，会计师所忆述的谈话细节未必准确。而且，客观证据也显示，主管是在尝试为会计师介绍工作，而非向他推销投资项目。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 会计师 投资 索偿 高庭 假洋汉逼上床被拒 设“求爱”假账号曝5女裸照报复 夫中风又肝硬化 妻独扛养家生计