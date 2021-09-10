酒后掏27万投资血本无归 会计师称被误导坠骗局

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来自 / 联合晚报

文 /
黄佩玲

发布 / 2021年9月10日 3:31 PM

会计师称与两名男子喝酒后，掏出将近27万元投资其中一人的公司项目，结果血本无归。（示意图）
会计师称与两名男子喝酒后，掏出将近27万元投资其中一人的公司项目，结果血本无归。（示意图）

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喝酒不要谈投资，谈投资就别喝酒。会计师与两名男子喝酒、抽雪茄，事后决定掏出将近27万元投资其中一人的公司项目，结果血本无归。会计师责怪穿针引线的猎人头主管当晚误导他进行投资，入禀高庭索讨赔偿但被驳回。

司法委员在日前发出的书面裁决中指出，三名男子当晚一喝就喝了九小时，至少20瓶啤酒下肚，会计师所忆述的谈话细节未必准确。而且，客观证据也显示，主管是在尝试为会计师介绍工作，而非向他推销投资项目。

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