酒后开车遇路障 闯红灯要妹顶罪 男子承认给假口供

酒后驾宝马上路，远远看到交警设路障时，男子马上倒车躲避还闯红灯，暂时躲过交警追捕。警方事后联系上他时，他还谎称案发时车子不是他开的，并教唆妹妹帮他顶罪。

这名男子是现年37岁的刘成财（译音），他事后面对两项提供假口供的罪行，他昨日(9月9日)承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考虑。

根据文件，被告在2019年7月21日晚上8时许，驾着白色宝马到芽笼12巷的一家酒吧和朋友喝酒，直到隔天凌晨3时才离开。

他开车从芽笼进入中央快速公路（CTE），往实里达快速公路（SLE）的方向行驶。车子来到杨厝港路通往往宏茂桥的出口处时，被告突然发现前方有交警设置路障，他当下停车倒退，改道从杨厝港路开往盛港。

交警发现有车子掉头开走，立即开车尾追。在追逐的过程中，被告一度闯红灯，过后更消失无踪。

交警根据白色宝马的车牌，找到被告资料，并致电向被告了解情况。被告在电话里谎称案发时不是他开车，还假装可以帮忙问爸爸或妹妹，以便确认是谁开车，他还要求交警五分钟后再联络，让他厘清情况。

交警挂断电话后，被告便趁机打给妹妹，教唆妹妹向警方撒谎，称案发时是她开的车，她把车停在实里达Greenwich V商场的停车场后乘搭德士离开。

当交警再次来电时，被告便按照自己编造的谎言告诉交警，妹妹因此被交警调查。

事发8天后 称看记录器画面惊觉是自己开车

被告事发八天后到警局录口供，声称看了行车记录器画面，才惊觉开车的人是自己，但他坚称无意提供假口供，只是不记得当天发生了什么事。

2019年7月30日，被告到警局录口供，指案发当天不记得发生了什么事，他无意给假口供，但在看了行车记录器拍下的画面后，才意识到当时开车的是自己。

同年12月11日，他再次录口供，指自己不记得案发当天跟妹妹说了什么，更不记得自己让妹妹向警方撒谎。

被告昨日认罪后，他的代表律师表示需要时间准备判刑陈词，因此案展10月19日下判。

完整报道，请翻阅2021年9月10日的《联合晚报》。