小一报名改制三大重点

近年来，越来越多孩童无法报读住家附近的学校。教育部为了让更多学童能就近入学，同时确保收生制度保持开放，9月9日宣布修订小一报名制度，原有的七个报名阶段减少为六个，不同阶段的学额数量及计算住家和学校距离的参照点也有所更改。zaobao.sg整理出三大重点，助你消化新小学报名制度。

1）2C阶段预留学额增至40个

以往，2C阶段预留20个学额供前几个阶段未享有优先报名权，及未获得学校录取的孩童报名，当局再根据孩童住家与学校的距离分配学额。

近年，有越来越多学校必须在该阶段以抽签方式，为居住在一公里内的新加坡孩童分配学额，比率从2014年的四分之一，增加至今年的三分之一。

因此，从2022年起，2C阶段的学额增加一倍至40个学额。供家长义工、会馆与教会成员、社区领袖为孩子报名的2B阶段，预留学额则维持在20个。整体而言，更多与学校没有关系的孩童有机会在住家附近的学校就读。

2）2A1与2A2阶段合并

随着2C阶段的预留学额增加，部分学校在2A2阶段的学额可能所剩无几。为确保在旧制度下2A2阶段的申请者仍有机会报读学校，教育部宣布将以往的2A1与2A2阶段合并。换言之，目前在2A2阶段享有优先报名权的教育部幼儿园孩童，明年起可在2A阶段优先报名。

3）住家与学校距离参照范围扩大

在新制度下，教育部在计算住家和学校距离的方式将改变，整个“学校范围”（School Land Boundary）内的任何一点都可作为计算距离的参照点，而不是采用校舍原来所在位置为单一参照点。

采用新计算方法后，多数小一报名学生的住家和学校距离不受影响，部分符合条件报名的孩童则可能从中”获益“。原本在1公里至2公里范围之外的住家地址，在新计算方式下有可能缩短至2公里，甚至是一公里以内的范围。

需注意的是打算申请四德小学、海星中学（附小）及玛利蒙女校的家长在明年可沿用原来的计算方法进行报名。其理由为这三所学校由于曾翻新或重建，在新计算方法下，原有的参照点落在学校范围以外。有些申请者的住家地址将离学校更远，从原本的学校一公里以内改变成1至2公里以内。

新制度下 有人欢喜有人愁

对于新制度，有些家长表示支持，另一些则有所顾虑。

大部分家长都认为2C阶段学额的增加，将减轻与学校没有直接关联的孩童报读学校时所面临的压力。对他们而言，学额的增加意味着更有可能进入住家附近的心仪学校。

有家长在面簿留言表示，虽然自己的孩子受影响，但仍然支持新政策。家长解释，孩子就近就学，更能确保孩子有足够的睡眠时间，同时也能减少上下课时可能出现的交通阻塞情况。

另外，学者和校长也对于制度的修改表示欢迎，认为这有助于确保小一招生制度保持公平与开放，缓和因家庭背景不同而可能导致的不公平优势，热门学校对更多人保持开放。

给更多与学校没有关联的学生机会，势必意味着2A和2B阶段的优先空间有所压缩。

一些加入校友会或者当义工的家长则担心之前的努力将白费。校友会成员原本可优先在2A1阶段报名，新制度下则要和2A2阶段合并，这意味着竞争更大，抽签的可能性增加。

另外，也有些家长质疑2C阶段名额加倍作用不大，因为只要有一部分家长能通过做义工等方式拥有优先报名权，热门学校的竞争会依旧激烈，与学校没有关联的家长和孩童仍可能被拒于门外。

对于2B阶段的义工或会馆会员等家长，这一阶段的名额也在新制度下面临缩减。新制度下，2A阶段后剩下的学额，三分之一将分配给2B阶段；三分之二分配给2C阶段；目前则是平分给2B和2C阶段。