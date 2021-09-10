德尔塔来去如风 我们如何接招

最近本地社区病例激增，年长者死亡个案增加，导致人心惶惶。迅速在本地传播的德尔塔病毒株究竟有多可怕？政府决定采取哪些措施对付这个病毒，背后的考量又是什么？

德尔塔变种毒株到底有多危险？

我国近期社区病例激增，与德尔塔病毒的蔓延有很大关系。卫生部医药服务总监麦锡威副教授9月10日在政府抗疫跨部门工作小组记者会上解释说，德尔塔毒株潜伏期较短，平均感染四天后就会发病，因此社区病例变得难以控制。

认识德尔塔，首先要弄清楚它的传染力。研究表明，德尔塔病毒的传染性是早前美国主导毒株阿尔法（Alpha）的1.5倍，而阿尔法的传染性又比最初在武汉发现的原始毒株高出1.5倍。7月中国的一项研究指出，人体感染德尔塔病毒后，呼吸道内的病毒复制量比原始毒株平均多出1000倍。

病毒浓度高，也意味着感染者释放出的病毒更多，传染时间更短。相较一般病毒需至少15分钟的密切接触才会传染，研究发现德尔塔病毒的感染可在五分钟内发生，在电梯等密闭空间内甚至可以缩短至一到两分钟。

德尔塔病毒另一个特点是突破性感染发生的概率更高。所谓突破性感染，即在完全接种疫苗超过14天后，仍被感染的情况。医学预印本平台medRxiv发表的研究发现，德尔塔病毒的突破感染率是其他毒株的三倍。

德尔塔病毒的可怕还在于它比其他毒株更致命。从去年1月至今年7月的19个月里，我国的死亡病例有36起；而8月初至今仅一月有余，新增死亡病例已有21起。

麦锡威引用国家传染病中心的本地研究指出，今年头八个月，我国每10万个感染德尔塔毒株的病例中，总体死亡率为27.61，这比去年一整年观察到的对应死亡率高出近七倍。

死亡病例迅速增加，一个重要的原因就是德尔塔病毒。在美国，德尔塔病毒同样带来了新一轮的死亡病例激增，8月中下旬，美国出现多个单日死亡病例破千的情况。

除了死亡风险更高，苏格兰的一项研究还发现，相比于阿尔法变种病毒，德尔塔病毒使患者的住院风险也增加了一倍。

如果本土病例继续以倍数增加，会有什么后果？

本地社区病例攀升，不少上班族仍居家办公。2021年9月9日，位于金融区的珊顿道显得冷清，路上行人寥寥无几。（曾坤顺摄）

社区病例激增，可能带动重症和死亡病例攀升，导致医疗系统不胜负荷，濒临崩溃。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康9月10日在记者会上指出，虽然政府可随时调动资源，腾出最多1000张加护病房床位应急，但那是“我们的顶限”，一旦走到那一步，就会严重影响本地医疗服务。

本地所有确诊病例中，仅少于0.1％需加护病房治疗或病逝。截至9月9日，新加坡共有七名冠病患者在加护病房接受救治。这个数字虽与加护病房床位顶限相差甚远，财政部长黄循财在记者会上提醒国人，别被这个差距给“骗”了，以为资源充裕。

黄循财警告：“如果病例继续以倍数增加，情况可能在几周内改变。”

国外的例子就充分印证了这一点。以正在经历第四波疫情的美国为例，每日新增病例多达十几万甚至几十万，当地医疗系统面临极大压力，医疗人员每天活在高度紧张的状态中。

黄循财估计，新增本土病例很快会达到每天1000或2000起，因此下来两到四周是关键期，政府必须暂缓开放，以便了解德尔塔毒株的传播模式，并观察病例激增会否带动重症和死亡率。在确保我国医疗系统能够应付后，政府才会决定下一步。

与王乙康和黄循财共同领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇说：“我们必须更加谨慎，给自己多一点时间确定，每日新增病例持高并不会导致重症或死亡病例攀升。接下来两到四周非常关键，以观察病患染疫后是否会患上重症或并发症。”

如果德尔塔毒株那么可怕，政府为何还要缩短隔离期，甚至让确诊者在家养病？

尽管德尔塔毒株的传染力高，在完成接种者和未接种者身上都同样容易传播，但科学数据显示，完成接种者患上重症的可能性较小。

以新加坡来看，过去28天确诊的病例中，未接种者患上重症或死亡的比率为5.2％，完成接种者则是0.8％。这意味着，未接种者染疫后的重症概率，是完成接种者的6.5倍。

数据也显示，接种后染疫的人，比未接种者康复得更快。

麦锡威副教授指出，虽然完成接种者和未接种者的病毒量，在感染初期都相似，但与未接种者相比，完成接种者清除病毒的速度更快；出现症状的完成接种者，平均九天后就不具传染力，带有症状的未接种者则可能需要长达16天，才能清除体内病毒。

有鉴于此，政府已决定提前让符合条件的病患出院。从9月7日起，已完成接种的病患，如果在病发第七天核酸检测阴性，或体内循环阈值（cycle threshold, 简称Ct值）在25或以上，便可出院。Ct值越高，病毒量越低，传染力也越低。麦锡威指出，当Ct值达到至少25，科研人员就无法从病患分泌物培养出病毒。相比之下，感染早期野生型病毒株的病患，要到病发11天才不会传染。

与此同时，由于德尔塔潜伏期较短，平均不到四天，比野生毒株的六天短，而且已完成接种的确诊病患大多是无症状或出现轻微症状，政府因此决定调整相关防疫措施，下周起把密切接触者的隔离期从14天减少至10天，并让更多符合条件、完成接种的确诊病例在家养病。这么做可让当局更有效地运用和调动资源，为有真正需要的病患提供医疗协助。