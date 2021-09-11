本地多568人确诊 连续三天出现死亡病例

本地连续三天通报冠病死亡病例，昨天（9月10日）病逝的是一名未完成疫苗接种的80岁新加坡籍男子，他是本地第58名因冠病并发症过世的患者。

根据卫生部昨晚的文告，死者在9月4日出现冠病症状，并在9日送往国家传染病中心之后检测出患上冠病，并于昨日病逝。他生前患有糖尿病、心力衰竭、高血压和高血脂症。

阳景大道30号工地再有32人染疫

我国昨天新增568起本土冠病病例和五起输入病例，累计确诊病例达7万零612起。

卫生部密切留意10个大型活跃感染群，包括再有32人染疫的阳景大道30号的建筑工地。这个感染群总计69人，当局目前只发现病毒在工地内传播，新增病患当中有31人此前已隔离。

胜科海事大士林荫场则再有23人确诊，总计55人。这个感染群的确诊病患多数是建德通道（Kian Teck Drive）38号客工宿舍的住户，新病患当中有22人此前已隔离。

前天列入感染群的和利出入口商有限公司（Hu Lee Impex）增加四起病例，累计31起。文告指出，这个感染群主要通过工作场所传播病毒，没有证据显示确诊病患把病毒传给员工或同屋住户以外的人。当中，26人是公司员工，包括14名蔬菜包装人员；另有五人与病患同住。

目前最大的活跃感染群仍是白沙浮商业城，再增三起病例，累计308起。卫生部指出，病毒在商场员工和访客当中传播，所有新病例此前已隔离。

樟宜综合医院感染群则再添两起病例，累计64起。卫生部说，病毒传播局限于设施管理人员，没有传给医护人员或住院病患，病例也开始呈下降趋势。

雅柏中心巴刹和奎因街组屋出现病例

与巴士转换站员工有关的八个感染群中，五个进一步扩大，共增18起病例。它们是大巴窑、淡滨尼、文礼、碧山和金文泰巴士转换站。

当局重申，病毒在巴士车长和转换站员工当中传播，没有证据显示确诊员工把病毒传给乘客。

另外，根据惹兰勿刹集选区甘榜格南分区基层组织顾问潘丽萍昨天在区内贴出的通告，雅柏中心巴刹暨小贩中心和奎因街第269A座商住两用组屋建筑出现冠病确诊病例，当局已经展开接触者追踪工作。

潘丽萍在通告中说，国家环境局及市镇会已经安排对这两栋建筑进行彻底消毒。

昨天的568起新增本土病例中，127人是60岁以上的年长者，18岁以下的青少年或孩童则有40人。

另有五起输入病例，其中三人在抵境时发现染疫，两人在履行居家通知或隔离期间确诊。

目前仍有689名病患住院，其中25人需要输氧，比昨天少一人，另有六人因情况危急在加护病房治疗；31名重症病患中，27人是60岁以上的年长者。