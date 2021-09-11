随社区病例增加 儿童染重症或死亡情况可能发生

本地有更多儿童感染冠病，虽然症状不严重，但随着社区病例增加，下来可能有年幼病患感染重症或出现死亡病例。

美国等地不少儿童患者须住加护病房或死亡

卫生部医药服务总监麦锡威副教授昨天（9月10日）在抗疫跨部门工作小组记者会上说，目前感染冠病的儿童大多都没有出现任何症状，或只有轻微的病症。不过，在其他国家如美国，有不少年幼患者因感染冠病而进入加护病房，甚至是死亡。

“随着社区病例增加，我们必须为各种可能性做准备，这包括小孩染上严重病症，甚至是出现死亡病例。”

卫生部长王乙康也指出，在过去18个月里，我国共有300多名学生感染冠病。“虽然他们的症状轻微或是没有症状，显示小孩的抵抗力比成人强，但我们不能松懈，要继续保持学校的安全。”

王乙康说，学校制定严格的安全管理措施，防止病毒侵入和传播。同时，学生们也培养良好的卫生习惯，在食堂用餐后也会抹桌子，保持环境干净。

孕妇及准备怀孕者应尽快接种疫苗

王乙康也说，因德尔塔变种病毒的传染力高，学校下来将通过进行冠病检测，希望及早发现病例。教育部将公布更多详情。

麦锡威也说，虽然我国的疫苗接种率高，但仍有年长者以及其他感染重症风险较高的群体未接种疫苗，当中就包括孕妇。

新加坡妇产科协会也发出声明，肯定接种疫苗的益处大于任何与疫苗相关的潜在风险。

麦锡威呼吁：“孕妇以及准备怀孕的妇女应尽快接种疫苗。若对自己的身体状况感到担忧，我鼓励你们先咨询医生，征询他们的建议。”