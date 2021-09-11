新加坡援人协会通过“诚心饼” 鼓励面对心理问题诚实对话

为了让公众更积极地展开有关心理健康的跨代对话，新加坡援人协会配合昨天的世界预防自杀日，于本月推出一系列活动，包括送出一万个内含不同提问的饼干。

即日起，公众通过送餐平台foodpanda光顾泡泡茶连锁店“里喝”（LiHO），便会收到一个免费的“诚心饼”（honest cookie）。其设计与幸运签饼（fortune cookie）相同，饼内藏有关于心理健康问题的字条，目的是让人们能够通过这些问题与身边的家人和朋友展开诚实对话，打破围绕心理健康问题的沉默局面。