新加坡援人协会通过“诚心饼” 鼓励面对心理问题诚实对话 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年9月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 为了让公众更积极地展开有关心理健康的跨代对话，新加坡援人协会配合昨天的世界预防自杀日，于本月推出一系列活动，包括送出一万个内含不同提问的饼干。即日起，公众通过送餐平台foodpanda光顾泡泡茶连锁店“里喝”（LiHO），便会收到一个免费的“诚心饼”（honest cookie）。其设计与幸运签饼（fortune cookie）相同，饼内藏有关于心理健康问题的字条，目的是让人们能够通过这些问题与身边的家人和朋友展开诚实对话，打破围绕心理健康问题的沉默局面。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 心理健康 世界预防自杀日 新加坡援人协会 SOS 假洋汉逼上床被拒 设“求爱”假账号曝5女裸照报复 夫中风又肝硬化 妻独扛养家生计