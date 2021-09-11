新模式预测败血症死亡风险 仅需五分钟准确度达九成

新加坡中央医院与杜克—国大医学院以人工智能技术研发新预测仪器和模式，仅五分钟就能预测败血症死亡风险，准确度高达九成以上。

9月13日是世界败血症日，每年全球各地有超过500万人死于这个并发症。败血症指的是当任何感染，如肺炎、泌尿道或皮肤感染导致身体出现极大反应，以致细胞组织受损，甚至死亡。我国2019年有近5000人因肺炎和泌尿道感染引发败血症致死。