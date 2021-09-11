新模式预测败血症死亡风险 仅需五分钟准确度达九成 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 发布 / 2021年9月11日 5:00 AM 新加坡中央医院与杜克—国大医学院今年5月推出犹如手机般大小的仪器（左）以测量心率，把心率变异数据用于平板电脑内的新预算模式，可预测病患的败血症死亡风险。（新加坡中央医院提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡中央医院与杜克—国大医学院以人工智能技术研发新预测仪器和模式，仅五分钟就能预测败血症死亡风险，准确度高达九成以上。9月13日是世界败血症日，每年全球各地有超过500万人死于这个并发症。败血症指的是当任何感染，如肺炎、泌尿道或皮肤感染导致身体出现极大反应，以致细胞组织受损，甚至死亡。我国2019年有近5000人因肺炎和泌尿道感染引发败血症致死。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人工智能 新加坡中央医院 败血症 假洋汉逼上床被拒 设“求爱”假账号曝5女裸照报复 夫中风又肝硬化 妻独扛养家生计