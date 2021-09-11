李总理：恐怖主义威胁仍在 我国须密切留意盘踞阿富汗恐怖组织活动

●九一一恐怖袭击20周年

李显龙总理在美国九一一恐怖袭击20周年之际发文强调，事件提醒人们，能够撕裂我国社会的力量非常强大，因此我国须不断努力拉近各社群之间的距离，并不时调整各族之间所达到的微妙平衡。

恐怖主义威胁在美国九一一事件发生20年后仍未消除，极端恐怖主义也借助数码媒体进一步扩大影响力。李显龙总理指出，美国军队撤离阿富汗之后，新加坡更须密切留意盘踞在那里的恐怖组织是否会再次威胁我国的安全，以及恐怖分子会通过哪些新渠道散播极端主义。

今天是九一一恐怖袭击20周年。李总理在各大媒体以四种官方语文发表署名文章，提醒人们要时时保持警惕，以及坚持维护和实现不分种族、言语、宗教，团结一致的建国理念，让新加坡人继续拥有和谐的社会。

他在文章中强调，九一一事件及后续发展是新加坡人的共同经历，也是新加坡建国之路的另一个重要里程碑。20年后的今天，我们立志要变得更坚毅强韧。

“这样，当我们再度面对严峻考验时，就能全民一心，排除万难，越战越勇。”

李总理指出，维持种族和谐是永续的工作，九一一事件提醒人们，能够撕裂我国社会的力量非常强大，而我国多年来维持种族和宗教和谐的一系列措施，任何的变更都必须慎之又慎。

“我们绝对不能假设大家已经完全不分种族和宗教，不会偏向自己的族群，以及和自己有同样宗教信仰的人。

“因此，我们还须不断努力拉近各社群之间的距离，并不时调整他们之间所达到的微妙平衡。”

2001年9月11日，卡伊达组织恐怖分子挟持四架民航客机，对美国纽约世贸中心双子塔和华盛顿五角大楼等目标发动恐怖袭击，造成包括19名袭击者在内的2996人死亡。

李总理在文中回忆说，世界在事件发生后的一夜之间发生了巨变。

我国政府当年发表声明强烈谴责恐怖袭击，表示和美国站在同一阵线，以及向受害者和他们的家属表示慰问；当局也与旅美新加坡人联系，确认他们的安全，新加坡武装部队和内政团队则进入戒备状态并加强保安措施，为最坏情况做好准备。

恐怖组织基地虽远离我国

仍会构成严重威胁

我国也与多个国家合作及交换情报，应对这个全球共同面对的重大威胁。武装部队参与了驻阿富汗国际安全援助部队的行动，也在伊拉克为全球打击伊斯兰国联盟效力。李总理指出，这些恐怖组织的基地虽然远离新加坡，但也会对我国构成严重威胁。

当局后来发现，一个称为“回教祈祷团”的组织潜伏在我国，它与远在阿富汗的卡伊达组织有着相同理念和直接联系，并计划利用卡车同时对本地多个目标展开炸弹攻击。

李总理说：“我们意料会面临危险，但危险来得比我们预料的还快，也离我们更近……所幸的是，内部安全局迅速采取逮捕行动，捣毁这个组织，及时制止一场灾难发生。”

他也说，我国各群体之间多年来建立了互信，人民也信任政府，因此能够为了共同利益，公平公正地解决各种敏感问题。这包括由不同宗教领袖出面谴责恐怖袭击，以及呼吁人们与其他同胞保持互信。

政府也与主要宗教领袖展开对话，并成立族群与宗教互信圈，以及积极改造被圣战极端主义思想误导的人。李总理说，这些努力让新加坡得以维持和巩固种族及宗教和谐，这对我国来说至关重要。

根据当年的报道，恐怖分子盯上的本地目标包括义顺地铁站、新柔长堤大水管等水供设施、国防部和教育部大厦、裕廊岛和多个地铁站等，勘探义顺地铁站的录像带甚至出现在卡伊达组织头目位于阿富汗首都喀布尔的住家。