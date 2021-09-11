18亚细安跨信仰领袖聚集我国 学习如何实践粮食可持续性 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年9月11日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 认识到气候变化带来的危机，来自亚细安不同国家的18位跨信仰领导人和代表齐聚一堂，学习粮食可持续性。他们希望借此了解如何通过每个信仰的共同人道主义目标来实践可持续性，以帮助不同社区并减轻气候变化的不良影响。由新加坡仁心组织（Humanity Matters）举办的Faiths@Work区域人道主义跨信仰计划，旨在让信奉不同宗教者通过共同为社区服务，建立跨信仰和跨文化的凝聚力。参与者一般会前往一个需要援助的地区，进行人道救援工作或者帮忙农村发展，但碍于疫情，今年的活动全程在本地举行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚细安 气候变化 东南亚 可持续发展 尚达曼 人道救援 可持续性 假洋汉逼上床被拒 设“求爱”假账号曝5女裸照报复 夫中风又肝硬化 妻独扛养家生计