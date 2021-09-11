18亚细安跨信仰领袖聚集我国 学习如何实践粮食可持续性

认识到气候变化带来的危机，来自亚细安不同国家的18位跨信仰领导人和代表齐聚一堂，学习粮食可持续性。他们希望借此了解如何通过每个信仰的共同人道主义目标来实践可持续性，以帮助不同社区并减轻气候变化的不良影响。

由新加坡仁心组织（Humanity Matters）举办的Faiths@Work区域人道主义跨信仰计划，旨在让信奉不同宗教者通过共同为社区服务，建立跨信仰和跨文化的凝聚力。参与者一般会前往一个需要援助的地区，进行人道救援工作或者帮忙农村发展，但碍于疫情，今年的活动全程在本地举行。