牛车水熟食中心 椅子封锁网绊倒老人

牛车水熟食中心椅子的封锁网设计被指有问题，摊贩申诉，成天有年长者被绊倒。

为符合熟食中心目前两人堂食的限制，牛车水大厦熟食中心多张椅子除了贴上“红叉”之外，日前也放上封锁网，禁止食客使用，每张桌子只剩下两张椅子可以使用。

有多名摊贩反映，封锁网的设计有问题，从桌子下方绑住旁边的椅子，但有部分网已松脱掉地，导致多名食客被绊倒。

摊主颜巧龙（56岁）受访时表示，该区很多食客都是年长者，几乎每天都能见到有人被网勾住跌倒。

“食客有时站起来时，被网绊倒后，手中的碗盘和食物都散落一地。”

饮料摊职员涂女士（53岁）也说，她看到有五六名年长者在同一个座位被绊倒。

“很多年长者拄拐杖，同时拿着碗盘，没注意看脚下，比较容易跌倒，相当危险。”

部分区域设计已改进

据《新明日报》记者观察，，牛车水大厦熟食中心分多个颜色区域，红色及绿色区域的封锁网设计已被更换，将封锁网绑椅子上。

摊主汤先生（49岁）表示，红色区域的封锁网之前也松脱在地，一周前刚更换。

摊贩张先生（67岁）也说，他本身有时也会被封锁网绊倒，绿色区域的封锁网四天前刚更换，新设计好很多。

不愿透露姓名的清洁主管表示，清洁公司人员上周已开始更换椅子的封锁网设计，但熟食中心很大，全部换好可能还要一段时间。

完整报道，请翻阅2021年9月11日的《新明日报》。