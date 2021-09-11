男女涉卖假金 多家当铺上当

男女涉嫌到全岛多处当铺卖假金，先后骗取超过5万1000元，落网后今早（9月11日）被控。

警方昨晚（9月10日）发文告表示，当局在今年5月29日至8月10日期间，接到几起当铺的报案，指他们接收到假金饰，一共被骗走5万1000元。

金文泰警署警员步步追踪，锁定两名嫌犯身份后，昨天将他们逮捕，并于今早控上法庭。警方在文告中指出，另有四名同谋也涉案，之前已被控上法庭。

今早被控的两名被告分别是33岁的图穆拉克和29岁的莫哈默·伊斯克，他们各面对一项欺骗控状，指他们在今年6月30日下午2时，在兀兰50通道第888座的一间当铺内，串谋欺骗当铺职员，用一个假的金手镯，套现5800元。

据了解，男被告负责安排其他同谋当跑腿，指示他们到当铺卖假金。

当铺：两人十分镇定

《新明日报》记者今早走访其中一家上当的当铺，负责人林先生（50岁）表示，事发当天，有一对男女到当铺当手镯，两人十分镇定。

“当时职员‘验货’后，并没发现异常，付钱后才发现是赝品。”

林先生透露，一个月前，曾有两名男子到店铺当金手链，但他“验货”时发现金手链的颜色和手感不对，因此当场拒绝。

拥有10多年经验的林先生说，“验货”很多时候都得凭个人经验，观察金饰的颜色、手感和重量。

“其实顾客刻意到当铺卖假金的案件不多，大约几年一次。不过，我们每月验货时，不时都会发现赝品，因此我们都会额外小心。”

完整报道，请翻阅2021年9月11日的《新明日报》。