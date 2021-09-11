假洋汉逼上床被拒 设“求爱”假账号曝5女裸照报复

假扮洋人在交友平台上搭讪女生，男子骗五名女子传裸照后，逼对方到酒店开房。他在被拒后，用女子的照片在交友平台上开设假账号，造成女子被无数“求爱”信息骚扰，其中一名女子短短20天内就被32个陌生男人联络。

25岁的王俊翔（译音）被捕后被控九项罪名，包括刑事恐吓、触犯防止骚扰法令、以及触犯影片法令等罪名。

他昨天（9月10日）承认三项罪名，余项交由法官考虑后，案件展期下判。

根据案情，被告在2018年冒充洋人以“Jake”的假名在交友平台Tinder和OkCupid上开设账号，并且从网上随机挑选了一名洋人的照片作为大头照。

通过假账户，他搭讪了五名女子，聊天过程中索取对方的裸照。他得手后，就会用裸照威胁她们和他上床，否则就会将裸照上传网络。

但是，五名女子都没有答应他的要求，多数选择报警然后屏蔽被告。被告被拒后决定报复，在两个交友平台上为五名女生各开了假账号，在简介上公开她们的联络方式，还说她们想要找性伴侣，连累她们不断被陌生男子骚扰，频频收到“求爱”的信息，他还在其中一名受害者的页面中上载她的裸照，导致她在短短20天内被32个陌生男子骚扰。

律师请求社区服刑

精神评估报告指被告患精神疾病，律师认为被告很明显“有问题”，不知自己在做些什么。

主控官指出，被告找了精神科医生做精神评估，报告显示被告患有精神病，可能是他犯罪的原因，因此不反对法官下令提交强制性治疗报告，让他被告接受心理卫生学院的官方精神评估。

律师请求法官也考虑其他社区服刑，例如日间报到令，指被告很明显“有问题”才会犯案。律师称，被告从未与女生交过往，就算把女生约出来见面，不是会放她们鸽子，或者见面后不上床，犯案时并不太清楚自己在干什么。

主控官指被告的罪行太过严重，必须严惩他以儆效尤。

法官最终下令提交强制性治疗以及日间报到令报告，将案件展期至10月7日下判。

完整报道，请翻阅2021年9月11日的《联合晚报》。