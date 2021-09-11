夫中风又肝硬化 妻独扛养家生计

阿叔三个月内两度脑中风，一次在驾罗厘突然头痛欲裂，一次在走路时突然跌倒，幸好两次及时送院，不料之后又被诊断肝硬化，无法再工作，一度暴瘦九公斤，妻子不离不弃陪他走过人生低谷。

今年63岁的李姓阿叔受访时，缓缓道出患病经历。他说：“我是一名罗厘司机，15年前有一天在工作时突然头痛到到好像要裂开，我觉得不对劲，赶快到医院，后来被诊断是脑中风。幸好情况不严重，我休息一两周后就返工。”

不料，两三个月后，阿叔在走路时突然跌倒，被路人送院后，被诊断第二次脑中风。这次的情况较严重，医生建议他在家休养。

“我原本想等身体康复后，才回去工作，怎么知道身体状况一直没有好转，天天要吃药，医生不建议我回去工作。到了2012年，我又被诊断出肝硬化。我患有三高，高胆固醇、高血压和高血糖，现在又肝硬化，加上之前两次脑中风，我从此不能再工作。”

李先生说，那时他四肢无力又没胃口，一度暴瘦九公斤。“当时很辛苦，什么都做不了，意志很消沉。”

幸好，妻子在旁给予他鼓励，扛起养家的责任，社工也经常做家访关心他。李先生告诉自己，不能一蹶不振，一定要振作。

李先生的妻子目前在托儿所工作，两人膝下犹虚。他体恤妻子工作辛苦，在身体情况较好时，也会帮忙分担家务。

完整报道，请翻阅2021年9月11日的《联合晚报》。