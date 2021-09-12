出现66冠病病例 牛车水大厦须关停数天

牛车水庆中秋活动几天前才刚亮灯，牛车水大厦就出现冠病感染群。该大厦将从今天（9月12日）下午3时起关闭至周三（15日），以阻断病毒传播链和进行彻底清洗。

所有在牛车水大厦工作的人员在接受检测，卫生部也鼓励曾到访的公众接受检测。

卫生部昨晚发文告说，这个感染群主要通过工作场所传播病毒，目前有66起病例，其中44人是昨天的新病例。

这些病患中有63人在大厦内工作，包括58名摊贩和摊贩助手、四名清洁工和一名安全距离大使。其余三人与病患同住。

曾在9月8日至11日到访大厦的公众将接获“健康风险警戒”（HRA）。当局极力鼓励他们尽快接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并在下来14天内减少社交活动。没有收到HRA、但曾在同段时期到访大厦的公众也可接受免费检测。

访客应密切留意健康状况，并从到访日起14天内减少社交活动。若身体不适，应立即求医。

昨新增550起本土病例

我国昨天新增550起本土冠病病例，当中486起属于社区病例，64起是客工宿舍病例，其中145人（26%）在60岁或以上；加上5起输入病例。至今全国的累计病例7万1167起。

卫生部密切留意14个大型活跃感染群，除了牛车水大厦感染群，另一个新感染群是在实龙岗3道第335座组屋的布莱德岭人民行动党社区基金会（PCF）Sparkletots学前教育中心，有三起新病例，总计22人，病毒在同一班的学生当中传播，并进而传至患者的家属。

阳景大道30号建筑工地、胜科海事大士林荫场以及和利出入口商有限公司（Hu Lee Impex）等感染群都再有人确诊。

目前最大的活跃感染群白沙浮商业城再增五起病例，累计313起。病毒在商场员工和访客中传播，所有新病例此前已隔离。

八个巴士转换站员工感染群中，六个进一步扩大，共增31起病例。它们是大巴窑、淡滨尼、文礼、裕廊东、碧山和金文泰巴士转换站。

陆路交通管理局发言人昨天答复《联合早报》的询问时指出，由于巴士转换站员工暴发感染群，约9％的巴士车长目前无法开车。这些人包括确诊尚未康复的和接到隔离令的车长。

全国共有约9500名巴士车长。发言人说，目前情况非常多变，由于冠病和其他原因，每天上班的车长人数都不同。陆交局和公交业者正在密切观察情况，尽量减少对乘客的影响。

目前有708名病患住院，其中35人需要输氧，另7人在加护病房治疗；这42名重症病患中，33人（79%）在60岁或以上。