国大校长：耶鲁—国大 筹款应付不了办校经费

耶鲁—国大学院要建立约10亿元的捐赠基金，须筹集3亿元的款项，不过，学院至今筹集不到8000万元，即使加上政府所提供的种子基金和配对资助，捐赠基金款额仍不足以维持学院的营运。

创办了10年的耶鲁—新加坡国立大学学院宣布停止招生，国大校长陈永财教授指出，该学院仅筹集约8000万元的基金款项，未能达到3亿元的目标，再加上采用小班制、多数学生都获经济援助，办校经费远高于预期。

新加坡国立大学校长陈永财教授昨天（9月11日）针对耶鲁—国大学院停办一事在《海峡时报》撰文说，在学院创办初期，教育部提供大量资金以确保学院能维持至2022年。之后的财务责任便由国大接手，并以捐赠收入为辅助。

耶鲁—国大学院要建立约10亿元的捐赠基金，须筹集3亿元的款项，不过学院至今筹集不到8000万元，即使加上政府所提供的种子基金和配对资助，捐赠基金款额仍不足以维持学院营运。

根据耶鲁—国大学院的网站，截至今年3月，学院的捐赠基金款额近4亿3000万元。

陈永财说，比起国大其他院系，耶鲁—国大学院的班级较小，营运开销也比预期庞大。

“耶鲁—国大学院的学生与教职员比例是八名学生对一名教职员、国大博学计划的比例是超过12对一，国大其他学院则是17对一。此外，耶鲁—国大学院大多数学生都获经济援助，因此该学院所需的营运资源比我们规划的还要高。”

若要确保财政上可持续 授课方式和学费都须调整

陈永财也说，若要确保耶鲁—国大学院在财政上能够长期维持，国大必须对学院的沉浸式小组学习环境等方面作出调整，同时学费也会显著调涨。

国大在上个月底宣布，耶鲁—国大学院将从明年起停止招生，与国大博学计划合并成立新学院。

2001年推出的国大博学计划开放给不同院系的优秀生，学生除了上所属院系的主修课，也接受跨学科教育。陈永财说，该计划为学生提供高质量的跨学科教育，也是个非常成功的寄宿型学习计划。

“国大博学计划和耶鲁—国大学院合并，能让我们保留双方多年来努力完善的独特教育方式，新学院的价值效益将大于各部分的总和。广泛的跨学科教育在国大高等教育的重新构想中，扮演着至关重要的角色。”

陈永财说，新学院的筹资模式将更接近整个国大所采用的广泛并具可持续性模式。校方所设立的策划委员会将与国大博学计划和耶鲁—国大学院的教授和学生，以及国大其他院系合作，确保未来四年的过渡进程能以敏感、周全的方式进行。