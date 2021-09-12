被指合资买一打公寓后偷卖 跑车经销商被追款 获准与前密友打官司 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 发布 / 2021年9月12日 5:00 AM 豪华跑车经销商吴金合，指赌场中介人罗兆伦根本不是合资计划的协议方，不享有公寓的任何权益。吴金合也称投资买下的“珊顿道一号”12个单位不仅没赚钱，还亏了至少135万元。（ 白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 跑车经销商吴金合本月1日通过律师向高庭成功撤销前密友赌场中介人罗兆伦较早前申请到的缺席裁决，获准于本月15日前提呈答辩书，与前密友打官司。豪华跑车经销商被前密友指合资“打包”一打公寓单位后，偷卖11个公寓单位而遭后者追款。但跑车经销商反指前密友同意让妻子成为协议方，所以不再享有公寓的任何权益，而合资计划不仅没赚钱，公寓转售时还亏了至少135万元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Eurosports Global 跑车 高庭法官 公寓 数码 义工陪上庭 小证人别怕