被指合资买一打公寓后偷卖 跑车经销商被追款 获准与前密友打官司

跑车经销商吴金合本月1日通过律师向高庭成功撤销前密友赌场中介人罗兆伦较早前申请到的缺席裁决，获准于本月15日前提呈答辩书，与前密友打官司。

豪华跑车经销商被前密友指合资“打包”一打公寓单位后，偷卖11个公寓单位而遭后者追款。但跑车经销商反指前密友同意让妻子成为协议方，所以不再享有公寓的任何权益，而合资计划不仅没赚钱，公寓转售时还亏了至少135万元。