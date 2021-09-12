夜半“鬼”敲门 邻居吓坏

女皇镇美岭街一男子半夜扮“幽灵”，全身包得密不透风、只露出前臂和小腿，跑到邻居家门外连续用力敲门，把熟睡中的居民吓醒后掉头就走！邻居指控他两年来频频上门骚扰，还经常制造噪音扰邻。

这场闹剧发生在美玲街的一座组屋，男屋主不堪其扰将视频发上网，引起网民热议。视频显示一名男子用床单罩住脸和上半身，只露出前臂和小腿，在凌晨时分光着脚跑到一个组屋单位外敲门多下后，掉头就走。

屋主黄明升（39岁，物流业）说，视频中的男子相信是住在楼下的邻居，对方两年前开始频繁出现在自己的家门外，有时更会破口大骂自己的租客。

“他动不动就出现在门外，破口大骂说他听到楼上有噪音，还曾用脚踢门。到了晚上，屋外不时会出现一个遮着脸的男人，擅自开我们的窗户，或是咚咚咚的敲门后逃走。整座组屋只要一个人会干这种事，加上他的身形很容易看出，他用床单罩着全身根本是掩耳盗铃。”

黄明升指对方还会用竹竿敲天花板或他家的冷气压缩机，像是在示威，他去质问对方时，对方说是因为我的租客发出噪音，他才会如此反击。

黄明升无奈地说：“我也曾考虑过是不是我的租客太吵了，但对方几次反馈后我去检查，发现当时租客根本不在家。而且他多次骚扰后，租客们都非常小心，把桌脚椅脚都包上塑料，移动时也不敢发出太大的声响。”

黄明升原本的租客因为忍受不男子的无理行径，今年初决定搬走，谁知新租客入住后对方照样上门骚扰。他才决定将视频发上网，希望求助网民。

"没照到脸就不是我" 男子承认上楼吵否认扮鬼

记者寻上门时，男子承认曾经上楼吵，但否认半夜扮“幽灵”去敲门。他说：“这个（电眼）没有照到我的脸，没照到脸就不是我！”

黄明志表示，男子除了用床单扮“幽灵”的视频外，电眼也捕捉到对方曾戴着草帽或口罩到门外徘徊的视频。

“他知道我们装置了电眼，所以才想尽方法遮脸，但他有时又忍不住戴着口罩到门口走来走去，或是作出奇怪行径，他会抬起腿重重踏在走廊上，弄出很大的声响后便离开。”

记者拿视频让自称为“彼得”的男子确认时，他指着视频说，“这个视频中又没有拍到脸，你怎么知道是我呢？”

记者再三追问他，他又反问记者道：“我承认了不是等于认罪？”过后又否认视频中的人是自己，“没照到脸就不是我！”

完整报道，请翻阅2021年9月12日的《联合晚报》。