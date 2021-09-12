本地中老短跑好手变身“勿洛战士” 77岁“老战士”百米跑15秒

年纪不是问题！一群号称“勿洛战士”的男女，每周三天到勿洛体育场训练，个个都是“飞毛腿”，他们参加过本地与亚太区域大小田径比赛，主要参加短跑项目，其中最年长的短跑好手已经70多岁。

每逢星期二、四与日三天，傍晚约5时到7时，在勿洛体育场一隅，都会看到一群年龄介于40至70多岁、身着运动装的20几名男女，很专注地练习短跑（Sprint）冲刺，他们自称为“勿洛战士”。

他们是在2015年开始一起练跑，起初只有四五名好友参加，后来成员逐渐增加。发起人之一莫亚炎（68岁，电子业务开发经理）受访时说，他自年轻就爱跑步，这群朋友也都在退伍后仍保持跑步的习惯。

他说：“我们以前会参加马拉松赛跑，年纪渐长后就相约组团练习短跑，并以参与大师级田径锦标赛为目标。”

“勿洛战士”的运动员凭着一股热忱努力练跑，在2016年第一次参加了新加坡大师级田径锦标赛。

大师级田径锦标赛（Masters Athletics Championships）专给35岁以上人士参加的田径比赛，本地以往每年举办一次。

莫亚炎说，团员中有不同背景的成员，包括机师、资深媒体人、讲师等，“有个年龄最大的77岁短跑者蔡先生，在100米跑出15秒的成绩。”

莫亚炎与战友越练越起劲，从国内战到国外，疫情前曾到过香港、泰国、台湾等地参加区域田径锦标赛。

完整报道，请翻阅2021年9月12日的《联合晚报》。