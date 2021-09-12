“不在工作范围” 清洁工拒清桌面残渣与食客爆冲突

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来自 / 联合晚报

文 /
姚可嘉 涂健强

发布 / 2021年9月12日 2:47 PM

食客要求清洁工清理桌面被拒后提高声量，清洁工这才帮忙清理桌面。（受访者提供）
食客要求清洁工清理桌面被拒后提高声量，清洁工这才帮忙清理桌面。（受访者提供）

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强制归还托盘和餐具在9月1日实施后，竹脚小贩中心的新清洁员工被指不谙作业流程，不愿协助清理桌面上的食物残渣和污迹，还与顾客发生口角。

《联合晚报》读者方先生（44岁）上星期天（5日）下午约3时到竹脚小贩中心用餐，目睹食客与清洁阿嫂起冲突的一幕。

方先生说：“星期天的人潮比较多，有位仁兄好不容易找到座位，但桌面上有食物残渣和用过的纸巾，他要求清洁员工清理桌面，清洁工却回应说这并非她们的工作范围，所以拒绝清理。”

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