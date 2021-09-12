“不在工作范围” 清洁工拒清桌面残渣与食客爆冲突 订户 来自 / 联合晚报 文 / 姚可嘉 涂健强 发布 / 2021年9月12日 2:47 PM 食客要求清洁工清理桌面被拒后提高声量，清洁工这才帮忙清理桌面。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 强制归还托盘和餐具在9月1日实施后，竹脚小贩中心的新清洁员工被指不谙作业流程，不愿协助清理桌面上的食物残渣和污迹，还与顾客发生口角。《联合晚报》读者方先生（44岁）上星期天（5日）下午约3时到竹脚小贩中心用餐，目睹食客与清洁阿嫂起冲突的一幕。方先生说：“星期天的人潮比较多，有位仁兄好不容易找到座位，但桌面上有食物残渣和用过的纸巾，他要求清洁员工清理桌面，清洁工却回应说这并非她们的工作范围，所以拒绝清理。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 竹脚小贩中心 归还托盘碗盘 争执 本地中老短跑好手变身“勿洛战士” 77岁“老战士”百米跑15秒 送餐员停车场摆沙发设“休息角落” 市镇会已清理