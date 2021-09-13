到龟屿进香 将管控人潮

到龟屿进香的船票明天开始发售，要在10月6日至11月4日进香季节到龟屿的民众，须先网上购票，同时也会有人潮管控措施。

每年农历九月是龟屿进香季节，经常吸引上万人参加。配合人潮管控措施，新加坡土地管理局昨天发文告指出，进香季节期间，龟屿每天最多接纳500名访客，每小时启程的渡轮也只能载送50名乘客，与去年的人潮管理措施相似。

由于岛上庙宇和马来族的圣墓（Keramat）人数限制分别为30人和15人，访客预计须要排队才能进入这些宗教场地。土管局吁请公众避免在周末登岛，另外也不能在岛上过夜或携带宠物。

从滨海南码头启程的渡船，第一趟和最后一趟的出发时间分别是上午7时和下午4时。访客须从https://islandcruise.com.sg/online-booking/预订船票，并在预订时点击“Kusu Pilgrimage 2021”（龟屿进香季节2021）的选项。

新加坡岛屿渡轮私人有限公司（Singapore Island Cruise & Ferry Services）是进香季节负责载送访客的渡轮公司。公众须在他们的柜台出示订票的电邮确认通知，才能获取登岛船票。

文告也提到，所有在进香季节期间到圣约翰岛的渡船，在返回滨海南码头途中，都不会停在龟屿。私人渡船和游艇也将禁止停泊在龟屿的码头。在进香季节期间的周末和公共假期，滨海南码头的停车场不会开放，公众可从滨海湾花园The Meadows停车场，乘坐免费的接驳巴士到码头。巴士的运行时间为上午6时到晚上8时，每趟间隔15到20分钟。