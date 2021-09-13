“让爱传出去”30名义工送暖 220户家庭和年长者获80元礼包礼券

“让爱传出去”社区服务活动10年来为居民送暖，约30名义工昨日挨家挨户为220户有需要的低收入家庭和乐龄人士派发总值80元的日常用品礼包和红包，在疫情期间传递爱心。

“让爱传出去居家2021”社区服务活动今年迈入第10个年头，主题为“心连心让爱传出去2021”。

这个活动由摩绵—经禧的基层和社会组织、基督复临安息日会华文教会与复临社区服务中心，以及三育中小学联手举办。这些组织共合作筹得1万8000元，为有需要者送上礼包和红包。今年一共有220名来自摩绵—经禧和大巴窑东的有需要家庭和年长人士受惠。