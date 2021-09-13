“让爱传出去”30名义工送暖 220户家庭和年长者获80元礼包礼券 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 发布 / 2021年9月13日 5:00 AM 贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉（右）昨天分发礼包给奥云路第47座租赁组屋的居民。（三育中小学提供） 字体大小: 小 中 大 “让爱传出去”社区服务活动10年来为居民送暖，约30名义工昨日挨家挨户为220户有需要的低收入家庭和乐龄人士派发总值80元的日常用品礼包和红包，在疫情期间传递爱心。“让爱传出去居家2021”社区服务活动今年迈入第10个年头，主题为“心连心让爱传出去2021”。这个活动由摩绵—经禧的基层和社会组织、基督复临安息日会华文教会与复临社区服务中心，以及三育中小学联手举办。这些组织共合作筹得1万8000元，为有需要者送上礼包和红包。今年一共有220名来自摩绵—经禧和大巴窑东的有需要家庭和年长人士受惠。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 让爱传出去 三育中小学 追浪潜行守护海洋 数码