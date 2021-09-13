已接种者下月入境虽无须隔离 游泰返新后须隔离14天 国人未确定出行

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来自 / 联合早报

文 /
陈美谕

发布 / 2021年9月13日 5:00 AM

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泰国曼谷、清迈和芭堤雅等多个旅游胜地将从10月1日起，开放给已完成接种冠病疫苗的旅客。受访本地旅行社指出，由于泰国仍属风险较高的第四类国家，旅客返新后必须履行14天居家通知，因此一些本地人虽然有考虑，但还没有确定行程。

根据泰国旅游局官网几天前发布的文告，作为泰国解封第二阶段计划的一部分，曼谷、清迈、春武里（Chon Buri）、碧武里（Phetchaburi）和班武里（Prachuap Khiri Khan）将在10月1日重新开放。随后，包括清莱、廊开（Nong Khai）和罗永（Rayong）在内的21个旅游目的地预计在下月中陆续重开。

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