已接种者下月入境虽无须隔离 游泰返新后须隔离14天 国人未确定出行 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年9月13日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 泰国曼谷、清迈和芭堤雅等多个旅游胜地将从10月1日起，开放给已完成接种冠病疫苗的旅客。受访本地旅行社指出，由于泰国仍属风险较高的第四类国家，旅客返新后必须履行14天居家通知，因此一些本地人虽然有考虑，但还没有确定行程。根据泰国旅游局官网几天前发布的文告，作为泰国解封第二阶段计划的一部分，曼谷、清迈、春武里（Chon Buri）、碧武里（Phetchaburi）和班武里（Prachuap Khiri Khan）将在10月1日重新开放。随后，包括清莱、廊开（Nong Khai）和罗永（Rayong）在内的21个旅游目的地预计在下月中陆续重开。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 泰国 居家通知 旅游 追浪潜行守护海洋 数码