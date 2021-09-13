厦门公会首次通过面簿直播 “国民融合千人博饼庆中秋” 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 发布 / 2021年9月13日 5:00 AM 厦门公会财政叶金英（左起）、正总务黄碧梅、副会长兼博饼工委会主席陈兴庭、会长汪家裕和荣誉会务顾问曾士生，积极将别具意义的“国民融合千人博饼庆中秋”活动发扬光大。（特约伍书永摄） 字体大小: 小 中 大 厦门公会举办第14届“国民融合千人博饼庆中秋”，活动并首次通过面簿直播。14年前，厦门公会把厦门人爱玩的中秋博饼游戏引进新加坡，让会员在中秋节时一起同欢共乐，后加入移民组织及人民协会，跨越族群和宗教，规模越来越大，参与人数超过2000。会长汪家裕接受《联合早报》访问时说：“去年公会首次将活动改为线上线下举行，让这项传统习俗不因疫情中断。有了上回的经验和更充裕的时间，今年的会饼更精致，活动也更全面。这次的筹备过程出动许多执委和会员，没有他们的帮忙，活动无法圆满进行。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡厦门公会 国民融合千人博饼庆中秋 汪家裕 追浪潜行守护海洋 数码