厦门公会首次通过面簿直播 “国民融合千人博饼庆中秋”

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来自 / 联合早报

文 /
陈爱薇

发布 / 2021年9月13日 5:00 AM

厦门公会财政叶金英（左起）、正总务黄碧梅、副会长兼博饼工委会主席陈兴庭、会长汪家裕和荣誉会务顾问曾士生，积极将别具意义的“国民融合千人博饼庆中秋”活动发扬光大。（特约伍书永摄）
厦门公会财政叶金英（左起）、正总务黄碧梅、副会长兼博饼工委会主席陈兴庭、会长汪家裕和荣誉会务顾问曾士生，积极将别具意义的“国民融合千人博饼庆中秋”活动发扬光大。（特约伍书永摄）

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厦门公会举办第14届“国民融合千人博饼庆中秋”，活动并首次通过面簿直播。

14年前，厦门公会把厦门人爱玩的中秋博饼游戏引进新加坡，让会员在中秋节时一起同欢共乐，后加入移民组织及人民协会，跨越族群和宗教，规模越来越大，参与人数超过2000。

会长汪家裕接受《联合早报》访问时说：“去年公会首次将活动改为线上线下举行，让这项传统习俗不因疫情中断。有了上回的经验和更充裕的时间，今年的会饼更精致，活动也更全面。这次的筹备过程出动许多执委和会员，没有他们的帮忙，活动无法圆满进行。”

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