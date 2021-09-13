厦门公会首次通过面簿直播 “国民融合千人博饼庆中秋”

厦门公会举办第14届“国民融合千人博饼庆中秋”，活动并首次通过面簿直播。

14年前，厦门公会把厦门人爱玩的中秋博饼游戏引进新加坡，让会员在中秋节时一起同欢共乐，后加入移民组织及人民协会，跨越族群和宗教，规模越来越大，参与人数超过2000。

会长汪家裕接受《联合早报》访问时说：“去年公会首次将活动改为线上线下举行，让这项传统习俗不因疫情中断。有了上回的经验和更充裕的时间，今年的会饼更精致，活动也更全面。这次的筹备过程出动许多执委和会员，没有他们的帮忙，活动无法圆满进行。”