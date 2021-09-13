羊水破急召车赶医院 孕妇上车10分钟产女

妇女羊水破，搭私召车赶往医院，女婴10分钟后“迫不及待”在车上出生。

私召车司机艾迪（53岁）昨天清晨5时50分左右接获一个从马西岭通道到竹脚妇幼医院的订单，抵达上车地点后等了3分钟左右，突然看见一名年轻男子跑来。“他打开车门，男子第一句话就说太太的羊水破了，得尽快到医院生产。”

虽然建议对方电召救护车，但男子称太太能坚持到医院，于是就上了私召车出发。

艾迪说，车子到了实里达高速公路，女乘客突然喊疼，还说已经能摸到婴儿露在自己体外的头部了。

“我于是开启信号灯，加速行驶。”

不到10分钟，女乘客再通知说，婴儿的半个身体都出来。艾迪于是当机立断，从高速公路驶出汤申路上段，并在春叶（Springleaf）地铁站外停下。这时，女婴也正好出生。

艾迪让父母陪着婴儿在车内休息，自己则下车拨电求助。

“出生日期离预产期不远，但这是他们的第一胎，两名新手父母不知所措。女婴和父母随后由救护车送往医院。”

司机希望送贺礼

孕妇与宝宝送往医院后，后，司机艾迪将车子的座椅拆下，并安排清洗，估计两周后才能继续驾车。

他也替一对新手父母感到开心，同时感谢好心医生和与他同行骑士的协助。

“如果日后能联系上这对父母，我也希望送点礼物向他们道贺。”

完整报道，请翻阅2021年9月13日的《新明日报》。