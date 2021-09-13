牛车水大厦关闭效应 周边饼家月饼生意惨淡

牛车水大厦暴发感染群的消息出街后，脱离感染群名单不久的芳林和附近的麦士威小贩中心摊贩纷表示生意一夜间减半，当中不少或打算暂时关闭“止血”或防疫。

《新明日报》昨日（9月12日）报道，牛车水大厦的湿巴刹约一周前有摊贩确诊，前日暴发大型感染群。

根据卫生部昨晚的文告，该感染群又增10起新病例，累计81人确诊。

这当中有67人是小贩，四人是清洁工，一人是安全距离大使，还有九人是员工家人。大厦从昨天下午3时起不再对公众开放。

中秋节将至 老字号饼家未见人龙

中秋节将至，老字号饼家周末准备足够货量要拼买气，结果人龙不见，有商家做足一天才卖掉两盒月饼。

就在牛车水大厦不远处的大中国饼家店长王英（35岁）受访时说，原本因为临近中秋节，从上周星期五开始排队买月饼的人龙就开始增加，不过昨天人龙消失，只有顾客三三两两前来买月饼，生意掉了六成。

她表示店内加强了消毒，并和另外六个员工买了自助抗原检测剂进行检测，结果全部呈阴性。

丁加奴街饼家：一天才卖掉两盒

在丁加奴街卖月饼的杜亚黑（65岁）告诉《新明日报》，今年月饼比去年卖得还差，在牛车水大厦暴发感染群后，昨天更是一天仅卖了两盒。

他表示中秋即将来临，若月饼实在卖不完，或会考虑降价。

完整报道，请翻阅2021年9月13日的《新明日报》。