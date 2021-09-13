违规喝酒被阻 蛮女扯下安全大使口罩叉腰大骂

到金沙高级餐馆喝酒吃好料，数男女到了晚上10点半后，还要坚持继续喝，三名安全距离大使上前阻劝时，其中一名女子充耳不闻发酒疯，摇身变成“恰查某”，伸手扯下女安全距离大使口罩，还双手插腰对着男安全距离大使开骂，迫使后者不断往后退！

这起气闻发生在前天（9月11日）晚上10时30分左右，地点在滨海湾金沙购物中心。时政网站慈母舰事后公开一段视频，显示一对男女与三名安全距离大使（两女一男）在商场外交涉的一幕。

据《联合晚报》了解，该对男女跟朋友，在傍晚6时许来到餐馆用餐，前后呆了将近四小时，间中又吃又喝，消费了大约800元。

大约晚上10时20分，服务员走上前提醒，根据当局规定，客人再过10分钟就不被允许在公共场合喝酒，到时他会清掉桌上的酒精饮料，客人务必在10时30分之前把酒喝完。

10分钟后，服务员上前清理酒精饮料，没想到客人为此感到不悦，阻止服务生，还开口骂人，最后惊动安全距离大使。

知情者告诉《联合晚报》，该群客人不肯让步，对三名安全距离大使大呼小叫，声称已在餐馆消费不少，“不能浪费”，所以坚持继续喝酒。其中一对男女，更同安全距离大使一路争执到商场外。

双方争执的过程，被林慈琨（25岁，学生）全程拍下。

根据视频，在争执的过程中，身穿白色吊带装的女子理直气壮对着安全距离大使开骂，只见她双手叉腰，越凑越近，迫使安全距离大使不断往后退，还一度还伸手扯下女安全距离大使的口罩。

林慈琨说，餐馆老板事后报警。

针对这起事故，新加坡旅游局安全管理措施运作处署长陈俏潓回复本报询问时表示，滨海湾金沙购物中心一间餐馆碰到被指不遵守防疫条例的一群顾客，餐馆职员过后向安全距离大使寻求协助。

陈俏潓表示：“新加坡旅游局严厉看待侮辱安全距离大使的行为，并会毫不犹豫采取行动。”

警方已收到报案记录，调查在进行中。

完整报道，请翻阅2021年9月13日的《联合晚报》。