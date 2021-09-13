包养七年不甘对方离开 男子威胁情妇索3万分手费

每月花2500元包养七年的情人离他而去，57岁的男子要她吐出3万元作为“分手费”，三个月发50条简讯骚扰，还伪装美国号码威胁要散播裸视频，男子被发现后遭逮捕，今早入狱七个月。

来自马来西亚的被告蔡裕光（译音，57岁）面对三项罪名，包括刑事恐吓、侮辱女性尊严，以及盯梢等罪名。他今早承认两项罪名后，余项交给法官考虑后被判刑。

庭上揭露，受害女子今年46岁，同样也是来自马来西亚的新加坡永久居民。两人是在2011年认识，当时被告接受女子的性服务后决定包养她，一个月给她2500元的包养费。

被告包养女子七年后，两人不知何故闹翻，被告在2018年9月不再给她钱，两人在2018年12月分手。

但是，被告不满女子离开他，在分手的三个月内用微信发了50段简讯骚扰，要女子出来见面对质，还要她吐出一年约3万元的包养费作为“分手费”。

女子不肯见面，被告因此下载了软件，用假的美国电话号码发简讯给女子，自称是一名叫做“M”的人，还传了几张女子的裸照威胁她说：“我手上不只有照片，或许你的亲朋好友都会收到，所以你最好快点见你的男友，满足他，让他快乐。只要他快乐，就不会有问题！”

女子从未在两人行房时答应让被告拍照片或视频，因此见到照片后感到非常惊慌，立刻报警。警方查出“M”其实就是被告后，突击被告的住家将他逮捕，并且从他的笔记型电脑以及手机内搜出了八段性爱视频。

称不想情人再受伤 被告决定认罪

庭上说后悔不该背叛妻儿搞外遇，被告也称认罪不想让情人上庭再受伤。

主控官庭上说，虽然被告没有对受害女子造成实际的伤害，但是他为了让受害者更加惊慌害怕，还使用科技的手段达成目标，罪行相当恶劣。

被告原本有代表律师，但是律师今早申请不再代表被告。法官问律师为什么，律师称被告对他说了一些他不便透露的话后，坚持要认罪，因此觉得自己不该再为他辩护。

被告庭上求情时说，他非常后悔自己的行为，决定认罪是因为他不想受害女子上庭供证时再受到伤害。

被告也说，他不该背叛他的妻子以及两名儿子，今后将尽一切弥补母子三人。被告称他从未犯法，请求法官从轻发落。

