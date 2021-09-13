隔离、警告和警戒 看懂病例接触者的三种通知

上个星期，抗疫跨部门工作小组宣布调整确诊冠病病患及密切接触者的隔离措施。zaobao.sg为你梳理相关条规及程序，供你更好掌握相关资讯。

确诊者：可在家养病、可更快出院

由于完成接种疫苗的确诊者比未接种者更快康复，从9月7日起，完成接种的病患若检测呈阴性或病毒载量极低，最早可在发病的七天后出院。

另外，基于接种的确诊病患大多为无症状或出现轻微症状，从9月15日起，政府将扩大居家休养计划，使在家养病成为默认的康复模式。

密切接触者：隔离、检测要求视分级而定

1. 隔离令

如果你接到隔离令（Quarantine Order），代表你可能感染病毒。根据卫生部规定，接获隔离令者可在住处、指定设施或医院进行隔离，具体地点得视当局评估而定。评估考量包括：接触史、健康状况、住家环境等。

密切接触者的隔离期原本为14天。卫生部医药服务总监麦锡威副教授日前在记者会上表示，德尔塔毒株的潜伏期平均在四天内，比野生毒株的六天短。这意味着病患平均会在接触病毒的四天后，就能在体内检测到病毒。因此从这周起，密切接触者的隔离期将缩短至10天。

2. 健康风险警告

为更好地管控病毒传播风险，卫生部7月宣布根据访客登记记录，将病患接触者细分为“健康风险警告”和“健康风险警戒”两个类别。

当局将利用SafeEntry数据，发送“健康风险警告”（Health Risk Warning，简称HRW）短信给那些同时与确诊病例出现在同个地点，并且长时间近距离接触的公众。

接触者在接到通知后须注意以下几点：

48小时 内根据短信通知到指定地点进行第一次聚合酶链式反应（PCR）检测 第一次检测后回家进行自我隔离，直至收到阴性检测结果。除非是出外就医或进行PCR检测，不得离开住所。接触者应尽量待在房间内，减少与家人和访客交流 由于病毒可能处在潜伏期，接触者即使在检测结果呈阴后，在接触确诊病例的14天内仍应减少与他人接触，在这期间只进行必要活动 第七天 进行抗原快速检测（ART） 接触者须在第14天到检测中心进行另一次PCR检测，确保没有病毒潜伏。接触者会在 第11至14天 收到短信通知 若是在 第11天及之后 接到第一次PCR检测结果，无需进行第二次检测

3. 健康风险警戒

14天内曾同时与冠病病患到过同个地点的人士，会收到“健康风险警戒”（Health Risk Alert，简称HRA）。在接到通知后，需在14天内注意健康情况，卫生部也鼓励公众进行ART。

公众收到HRA通知，在接下来的14天应减少社交活动。