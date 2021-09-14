防止外来干预（对应措施）法案一读 内长可指示社媒等助查国外恶意宣传

防止外来干预（对应措施）法案赋予内政部长权力向各类对象发布指示，如社媒平台、电子服务平台、互联网接入服务商，以及经营网站、部落格或社媒页面的人。另外，政府也有意将政治捐款法纳入，并覆盖更多参与我国政治的组织与个人，防止外国势力通过本地代理人进行干预。

外国势力无孔不入，可通过敌意信息宣传或本地代理人干预我国内政。政府拟立法赋予内政部长权力，向社交媒体平台、网站经营者和互联网接入服务商等发布指示，协助当局调查和对付源自国外的恶意宣传。具政治影响力的个人与组织也须披露与外国实体的关系，并申报1万元或以上，来自本地与外来的捐款。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授昨天在国会对防止外来干预（对应措施）法案提出一读。

根据内政部文告，外国势力可通过敌意信息宣传，试图在政治课题上误导新加坡人、大肆渲染种族与宗教等争议课题来挑起对立与不和，或削弱对我国公共机构的信心与信任，对我国政治主权和国家安全构成严重威胁。

其中手段，包括创建假账号并声称是本地人，让人误以为是可信的；使用网络机器人或投放广告来扩大触及率；结合假账号和网络机器人，制造某个立场获广泛支持的假象；以及煽动其他用户恶搞、骚扰或恐吓特定目标等。

法案因此提出赋予内政部长权力向各类对象发布指示，如社媒平台、电子服务平台、互联网接入服务商，以及经营网站、部落格或社媒页面的人。

根据八类情况发布指示

指示根据情况分八类。其中，技术协助指示（Technical Assistance Direction）是为侦测和揭穿敌意信息宣传行为，接获指示者须提供内政部所需要的信息，以便当局调查有害网络内容的来源。

如果有理由相信社媒或其他电子服务用户的账号被用作或即将被用作敌意信息宣传，部长也能发布账户内容限制指示（Account Restriction Direction），屏蔽账户内容，无法在新加坡看到。

在更严重的情况下，例如内容煽动暴力或引起群体间的敌意，部长也可发出其他类型的指示，要求信息散播者立即停止向新加坡受众传达特定敌意信息，或要求互联网中介和互联网接入服务商介入，屏蔽敌意信息。

政府也有意将政治捐款法纳入这项新法案，并覆盖更多参与我国政治的组织与个人，防止外国势力通过本地代理人进行干预。

我国目前不禁止国会议员、政治职务者、国会领袖或国会反对党领袖接受捐款，也允许外国人为政党、选举候选人和议员提供志愿服务。但这都可成为影响我国内政的途径，法案旨在填补这些漏洞。

法案把直接参与我国政治的个人与组织，列为“具政治影响力的人”（Politically Significant Persons）。这包括政党、政治职务者、议员、国会领袖、国会反对党领袖，以及选举候选人和选举代理。其他个人与组织的活动若涉及政治目的，也可被列为“具政治影响力的人”。

根据法案，这些人须遵守一系列措施，包括披露与外国实体的关系。此外，他们若接受本地或外来捐款，只要单笔捐款额在1万元或以上，或是分次捐款总额在1万元或以上，都须向当局申报。

与此同时，内政部拟废除有超过80年历史的煽动法令，原因是这些年推出的新法令，以更具针对性的方式保障社会和谐，而煽动法令1965年至今只有六次被援引，因此是时候废除。

国会今天复会将辩论新加坡前进党非选区议员梁文辉提出的、有关就业和外来人力政策的个别议员动议，以及财政部长黄循财提出的类似动议。