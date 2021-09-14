王瑞杰会见王毅 共同期待今年新中双边会议

我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰将同中国国务院常务副总理韩正联合主持今年的新中双边合作联合委员会会议。

中国国务委员兼外交部长王毅昨天抵达我国展开为期两天的访问。他在昨天会见王瑞杰，并与外交部长维文医生会晤。

根据外交部昨晚发的文告，王瑞杰和王毅肯定了新加坡和中国的友好关系，以及冠病疫情期间两国在加深合作所取得的进展。两人也对今年举办的新中双边合作联合委员会（JCBC）第17次会议表示期待。

会议将促进新中在贸易与投资、金融、数码经济、公共卫生以及可持续发展等方面合作的讨论，并为新合作领域指引方向。

王瑞杰昨晚在面簿贴文说，王毅到访我国证明新中的强大双边关系，他也期待能在JCBC会议上进一步加深两国的合作。“尤其是大家在更具不确定性和复杂的未来中前行，各国之间能够这样定期交流也就更加重要。”

王毅与维文会晤时同样重申了新中关系，并商讨如何进一步加强双方关系，包括持续进行高层交流、推进在苏州、天津和重庆的政府项目的合作，以及探讨数码经济等新的合作领域。

维文和王毅也就新中核准的全面经济伙伴关系协定（RCEP）提前生效表示期待。中国也对跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）表达兴趣，对此维文表示欢迎。两人昨天也就区域和国际发展交换意见，包括如何深化中国与亚细安之间的合作。

王毅今天将会见李显龙总理。