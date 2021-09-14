采用中央和共用设备强化管理 800政府系统后年底起可检视用户活动

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮指出，15万名公务员每年处理数百乃至数千起交易，且政府科技资讯系统超过2000个，由不同供应商建立，采用互不相通的科技，人为失误和流程疏漏难免不时会发生。她认为，重要的是能发现这些疏漏，并以坦率和透明的方式解决问题。

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