采用中央和共用设备强化管理 800政府系统后年底起可检视用户活动 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 胡洁梅 陈美谕 李庚洧 发布 / 2021年9月14日 5:00 AM 在7月发表的报告中，审计署发现人民协会两个大型发展项目——淡滨尼天地和勿洛心动大厦可能出现伪造报价、证明文件被篡改，及支付过高价格等采购疏失后，引起议员关注。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天指出，人协已委任安永会计师事务所的顾问，检讨人协有关合约管理和发展项目运作的治理系统和监督职能，并提出改善建议。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮指出，15万名公务员每年处理数百乃至数千起交易，且政府科技资讯系统超过2000个，由不同供应商建立，采用互不相通的科技，人为失误和流程疏漏难免不时会发生。她认为，重要的是能发现这些疏漏，并以坦率和透明的方式解决问题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 英兰妮 毕丹星 人民协会 智慧国及数码政府工作团 淡滨尼天地 唐振辉 鼓起勇气重返校园 数码