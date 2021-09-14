为50万杀前妻 69岁男子认罪待判

工艺教育学院停车场命案，69岁前夫今早（9月14日）在高庭承认杀妻，他因不满死者在离婚时“少分”他公寓售款，同时记恨死者给他戴绿帽，欲向她索讨50万元作为“赔偿”但不成功，为此持刀去停车场埋伏，找死者算账。

选择不对谋杀控状抗辩的被告薛泽元今早以英语告诉法官：“我选择认罪。”控方表示不会对被告寻求死刑，案展下周三（22日）进行求情和下判。

被告原本面对刑事法典第300（a）条文的谋杀罪，不过，控方在上个月底将控状修改成第300（c）条文的谋杀罪，在这条文下，被告可被判处死刑或终身监禁。

这起命案发生于2018年7月19日晚上7时41分，在宏茂桥工艺教育中区学院A楼的停车场内。56岁的刘惠玉身中八刀，当场送命。她生前是该学院的考试署署长。

控方在开庭陈词中揭露，被告与死者在1993年结婚，长达19年的婚姻在2011年6月以离婚收场。离婚后，两人分配卖掉联名公寓所得的款项，但被告对于他所分得的金额不满意。被告也责怪死者出轨，才会导致两人的婚姻破裂。

2011年至2018年，被告发过多封电邮给死者，要求她支付介于20万元至50万元的赔偿金，作为补偿被告应得的公寓售款和死者的出轨行为。被告也前去工艺教育学院，把一封信搁在死者的汽车挡风镜上，他在信中要求死者赔偿他50万元，否则就展开法律诉讼。死者对被告的电邮与信件都没有理会。

案发当天下午，被告开车前往工艺教育学院停车场，躲在车里等候死者出现。傍晚7时33分左右，被告看见死者走向车子。他于是赶紧下车，快步往死者的方向走去，就当死者准备进入汽车的驾驶座时，被告打开另一边的车门冲上车。

死者吓得大声尖叫，被告拉住她的手臂，试图阻止她跑掉；经过一番挣扎后，死者顺利挣脱，却在逃出汽车时摔了一跤。这时候，被告从另一边下车，拿出他准备好的刀子，跑到死者的身边对她开始狂捅，直至死者倒地。接着，被告用同一把刀子，往自己的腹部捅了多刀，然后倒在死者的身上。

根据验尸报告，死者一共挨了八刀，其中有三刀是砍在她的胸膛与背部，刀刀足以致命。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年9月14日的《联合晚报》。