饲料价暴涨 鸡肉起价鸡饭摊陷两难

饲料价格暴涨，鸡肉随即起价！受访活鸡摊贩表示，每公斤鸡肉价格将上调2至3角钱。活鸡农场公司也预计，未来12个月鸡肉价格将逐步上扬8％至15％。

据《新明日报》之前报道，肉鸡饲料价格上涨、国际货轮运行费体提升，加上冠病疫情影响相关供应链及人工成本增加，以致马来西亚市场的鸡肉零售价涨至每公斤10令吉（约3新元）。

在马国经营活鸡农场的其祥食品集团（新加坡）有限公司业务发展主管沈宝源接受《新明日报》访问时指出，活鸡饲料主要成分为黄豆和玉米，它们的价格在疫情期间暴增。比如，玉米从去年8月的一公吨约149美元（约200新元）增至270美元（约363新元），涨幅超过80％。

黄豆价格也从去年250美元（约336新元）涨至今年的380美元（约510新元）。

农场一般从巴西、阿根廷和美国进饲料到马来西亚农场，饲料采购价格暴涨，加上国际船运费整体提升，导致饲养活鸡的成本上扬，推动活鸡价格起价。沈宝源预计，下来12个月将逐步起到8％至15％。

不过，其农场每天出口4万只活鸡到新加坡，进口到本地市场的数量将不会受影响。

活鸡摊贩陈芳告诉记者，上周日供应商通知货源起价，因此即日起，巴刹活鸡的价格每公斤将起2至3角，而目前鸡肉价格为每公斤6元5角。

她表示，尽管目前巴刹人潮减了两成，但由于活鸡是日常消耗食品，因此货量不会减少。至于鸭肉是否也会起价，她表示目前还未收到相关通知。

饲料价格去年已涨，农场因有库存决定承担成本，今年才起价。

沈宝源告诉记者，饲料其实在去年就已涨价，许多国家也因此调高了活鸡价格。

不过，由于农场还有库存，再加上内部调整，农场于是承担成本，去年我国活鸡没有出现明显的涨价。

由于现在饲料采购价格已经上扬，因此农场只能根据饲料成本起价。

鸡饭摊老板陷两难

鸡饭摊申诉，过去两年鸡肉价格上涨，仍吸收成本不愿涨价，如今月收入不到1600元，几乎入不敷出。

傅记鸡饭本月10日在面簿贴文透露，收到鸡肉价格再度上调的通知，且之后还会再调高。傅老板受访时指出，本月涨了2角，下个月预计9角。

“我现在陷入两难抉择，是否应该把鸡饭售价调高5角钱……过去摊位一直在调整并承担成本。”

傅老板说，摊位的鸡饭售价从七年前就一直维持在3元。“我这边属于老区，有很多年长顾客，如果一份起5角，一家五口就要多付2元5角，对他们来说是巨大的影响，所以我现在还很纠结。”

他表示，从2015年起，包括鸡肉、租金、杂费、煤气等在内的成本价格已经涨了近50％，摊位每月盈利不高，“我的营业额已经很久没有达到1600元……连新衣都不敢买……几乎入不敷出……我应该怎么办……总不能每天工作12个小时还赚不到三位数薪水……”

陷入两难的傅老板走访本地小贩中心和咖啡店摊位观察，表示许多鸡饭已涨价3元5角至5元。

一些网友留言表示理解目前租金、水电费、人工和材料费用都在上涨，更支持其摊位调高5角钱甚至是1元的鸡饭售价。不过傅老板表示，鸡饭起价是最后一步，他这个月将继续观察生意和食客反应，再看是否要起价。

完整报道，请翻阅2021年9月14日的《新明日报》。