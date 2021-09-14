兀兰一周两度飘神秘臭味 居民：关窗也没用

兀兰一周内两度出现“神秘臭味”，空气中弥漫着一股恶臭味，私宅区、公寓、组屋居民纷纷申诉臭味难闻，犹如“腐尸味”、“屎粪味”、“酸奶酪味”等。

居住在兀兰花梨木通道（Rosewood Drive）公寓的居民韦先生（40岁，IT经理）向《联合晚报》申诉，上星期一（6日）和上星期日晚上（12日），从兀兰林木径（Woodgrove Walk）到他所居住的一带，空气中都弥漫着一股“屎粪味”，非常难闻。

他说，据他观察，几乎每三个月，就会出现这样的味道，但这个月在一个周内出现两次臭味，而且味道特别强烈，上周一晚上他的客厅的窗口没关，结果隔天早上整个屋内充斥着恶臭味。

“起初以为只是公寓出现臭味，后来在聊天群组，发现其他附近居民也投诉说有闻到相同味道，才发现原来是这一整区面对相同问题。”

他形容，这股气味并非过去闻过的雾霾烧焦味，而是一股令人作呕的气味，就像“腐尸味”和“屎粪味”。

居住在兀兰林木径私宅区的居民米歇尔（40岁，家庭主妇）也告诉记者，她同样在上周一晚上发现有恶臭味，一开始以为是院子内有猫屎，或是别人家遛狗时狗粪在街上散发的味道，但女佣清理了整个院子都没发现粪便，也不知道味道从何而来。

“上周一晚上味道特别重，丈夫和我本来要散步，结果闻到臭味就回到屋内关上门窗，没想到味道一直持续到隔天早上约11点。”

根据谷歌地图从兀兰林木径到花梨木通道有将近1.5公里的距离，这范围内有至少四间学校、四个公寓、有地住宅区和超过60座组屋。

记者走访兀兰1道组屋时，居民尤女士（42岁，文员）也说，味道极臭，怀疑是附近的排屎管爆裂。

《联合晚报》已针对此事向国家环境局查询。

完整报道，请翻阅2021年9月14日的《联合晚报》。