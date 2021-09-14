谁说三岁定八十？她们跟你说“不是的！”

你是否还记得五岁的自己？本地多名女部长和议员纷纷响应近日在社交媒体上发起的运动#ThisLittleGirlIsMe（意指“这个小女孩是我”），在面簿和Instagram上载童年旧照，并分享儿时的一段小故事。这项运动旨在通过介绍来自不同背景和行业的女性好榜样，激励年轻女孩自由选择她们想要做的事。

（取自Instagram）

杨莉明：童年最爱Nancy Drew

五岁的杨莉明（取自Instagram）

对通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明来说，童年是无忧无虑的。她在念小三时被教师选为班级图书管理员，让爱读故事书的她雀跃万分，她最爱看少女侦探系列小说“Nancy Drew”，喜欢这些悬疑故事把女孩子刻画得很聪明能干。

但在步入青春期后，她开始对自己不是太有信心－－“在学校的表现会好吗？会有一份好的工作吗？会否找到爱情，组建自己的家庭？脸上的青春痘会消退吗？”

“这个小女孩很庆幸自己能够生长在一个可以让女孩子安全地走在街上、让男女都有机会进步的国家。”

英兰妮：不放弃追求梦想

幼时的英兰妮（取自面簿）

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮小时候也爱看漫画和读故事书。她很爱上学，也希望自己能有好的表现，因为父亲在她五岁时过世了，母亲是护士，含辛茹苦地养大三个孩子。

在成长的岁月中，她时常在想自己是否够好、该​​走哪条路，前方道路总显得不是很清晰。当她有疑虑或感到害怕时，她会祈祷，有时答案会出现，但不一定如她所预期的，有时甚至不是她所要的，但她并没有放弃。

英兰妮说，没想到自己会成为律师，之后还步入政坛。她很感激这两份工作都让她有机会能够帮助他人。

“我要鼓励所有的小女孩们，做自己，追求自己的梦想，做自己喜欢做的事。珍惜你的家人和朋友，因为他们很珍贵，是他们让这一切变得值得的。也要善待自己，每天一步一脚印，总有一天，你会如愿以偿。”

This Little Girl This little girl loved reading comics and books and spent hours dreaming about the faraway places she... Posted by Indranee Rajah on Monday, September 13, 2021

傅海燕：幼时就常在户外运动 肤色晒得黝黑

五岁的傅海燕（取自面簿）

永续发展与环境部长傅海燕也在面簿发文分享，五岁的自己最喜欢音乐、热爱舞蹈，也因为经常参加户外运动，把肤色晒得黝黑。

傅海燕是我国首位独当一面掌管一个政府部门的女部长，也是第一个女性国会领袖。不过她坦言，自己在成长过程中，并未设定明确的目标，而是不断在职场上寻求新的突破。

她说，祖母和母亲是自己的人生榜样，她们都是优秀的职业女性，也很好地扮演了女儿、妻子、母亲及主管的角色，让她从小就体会到女性是能够兼顾家庭和工作的。

她说：“我们不应该受到他人对我们施加的限制的约束。我们的人生就是从所创造的机会中得来的。”

“要相信自己，把握机遇，攀向下一个目标。不要因为怀疑自己而自我局限，你会对于自己有潜能做的很多事感到惊讶。”

#thislittlegirlisme. Clearly, the 5-year old me enjoyed making music. And I loved to dance and aspired, like many girls... Posted by Grace Fu on Sunday, September 12, 2021

许连碹：从小梦想当教师

许连碹（左一）童年时拍的全家福。（取自面簿）

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士从小就梦想当教师。

她在面簿发文分享道，自己小时候受到小学教师的启发，教师无私地培育和教导她和同学们，让她也想长大后教书。之后她如愿成为大学讲师，大概教了十年，期间也考取了博士学位。后来她加入了私人领域，跟着也开始从政。

她说：“我会给自己和任何一个女孩的建议是，不用害怕，勇敢追梦，努力上进，成为最好的自己！”

This little girl dreamt of becoming a teacher as she was so inspired by her primary school teacher who selflessly... Posted by Amy Khor on Sunday, September 12, 2021

刘燕玲：勇于尝试就会征服未知

幼时上台表演的刘燕玲。（取自面簿）

与很多小女孩一样，贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲小时候也曾“盛装”上台表演。

她在面簿贴文分享，自己幼时参加了学校的一次演出，虽然从未学过舞蹈，也没有表演的经验，但有了父母和教师的鼓励，她体验了跳舞的乐趣。

“我们应该给自己机会，无论面临什么样未知的挑战，不试过就不会知道。当我们勇敢尝试，不断学习，就会征服未知，发现自己打开了通往新世界的大门，有无限的可能，等待我们勇敢去挑战新的极限。”