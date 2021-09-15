李智陞：建屋局将允许建筑承包商更灵活还款

冠病疫情重创本地建筑业，为了帮建筑承包商解困，建屋发展局至今已为它们提供约1亿7000万元的工程预付款，当局也将允许承包商在还款时有更大的灵活度。

建屋局也将进一步通过延长钢材价格保护期限等措施，协助建筑承包商更好地应对成本上涨。

本地两家建筑公司Greatearth Corporation Pte Ltd和Greatearth Construction Pte Ltd上个月底因财务问题，导致所负责的五个预购组屋工程进一步延误。两家公司目前已展开清盘程序。